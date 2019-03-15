Comolli İçin Şok Sözler: "Ali Koç'u Kandırdı"

Soydan, Fransız Sportif Direktör Damien Comolli'yi sert bir dille eleştirerek, "Bu adam hala nasıl duruyor. Bu adam Ali Koç'u kandırmıştır. Bir sezonda 18 futbolcu alındı, eğer doğru transferler yapılmış olsaydı Fenerbahçe takımı bu noktaya gelmezdi" dedi.

"FENERBAHÇE ACİL BİR KALECİ ALMALI"

Soydan, "Geçen sezon Fenerbahçe şampiyonluğu maçlara seyirci gelmediği halde Aykut Kocaman'la kıl payı kaçırdı. Bugün tribünlere gelen taraftarlar o gün gelselerdi takım şampiyon olacaktı. Bu sene takımın başına geçen teknik direktörlerin hepsi ( Cocu, Koeman, Ersun Yanal) başarısız görüntü çizdiler. Ali Koç, Aykut Kocaman'la devam edebilirdi. Kaleci Volkan artık eski Volkan değil. Önümüzdeki yıl acil bir kaleci alınmalı" ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTE PROJESİ RAFTAN İNDİRİLDİ

Başkan Ali Koç göreve geldiğinde YÖK'ten gerekli izinler çıkmasına rağmen mevcut finansal koşullarda üniversite açma girişimini eleştirmiş ve beklemeye geçmişti. Geçen süreçte yönetimde yapılan toplantılarda kulübün elinde böyle bir hak bulunduğu ve bunu kaybetme lüksü olmadığı fikri ağırlık kazandı. Bunun üzerine eski yönetimin 10 yıl önce startını verdiği proje raftan indirildi.