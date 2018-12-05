05 Aralık 2018, 08:24
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Ali Koç, Comolli'yle "Yola Devam" Kararı Aldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sportif Direktör Comolli'yle "devam" kararı aldı. Koç, sancılı dönemin atlatılmasının ardından Comolli'nin kafasındaki takımı ortaya çıkacağını düşünüyor.

Tarihinin en kötü sezonunu geçirmesine rağmen Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli'ye Başkan Ali Koç'un güveni tam...

Koç, daha önce yaptığı değerlendirmelerde Comolli'nin hatalı olduğu konuları tespit etmişti. Bunların başında ise Samandıra'nın idaresi geliyordu. Fransız futbol adamının artık ülkeye, lige ve takıma alışıp buradaki işleyişi öğrenip, adapte olduğunu düşünen Başkan Koç, baskılara direniyor.

COMOLLI'YE SAHİP ÇIKIYOR

Yönetim içinden de birçok kişinin Comolli'nin gönderilmesi gerektiğini ifade etmesine rağmen Koç, bu öneriye karşı çıkıyor. Comolli'ye inanan ve sahip çıkan Koç'un bu sancılı dönemin atlatılması sonrası Comolli'nin kafasındaki yapıyı ve takımı ortaya çıkaracağını düşünüyor. Eleştiriler çok fazla olsa da Comolli'nin kulüp içindeki yoğun mesaisinden bahsediliyor.

HAYATI SAMANDIRA OLDU

A takımın dışında altyapı, sağlık heyeti gibi derin ve detaylı konularla alakalı da zaman harcayan direktörün bu çalışmaları kötü sonuçlara rağmen Başkan Koç'u etkiliyor. Comolli'nin günün büyük bölümünü kulüpte geçirdiği ifade ediliyor.

Futbol,Ali Koç,Fenerbahçe,Samandıra

YORUMLAR (10)
COCU OLMAK: sevgili fenerliler ben feneri çok sevmek siz beni anlamamak sizlerle güzel günlere yelken açmak şampiyonlar ligi şampuanı olmak ben cocu olarak 2 . şans istemek nasıl komili 2. şansı almak ben neden kovulmak anlamamak ben şu anda belki kovulmak ama anlaşmam devam etmek onun için fener teknik direktör bulamamak yoksa yüklü tazminat almak ben şu anda mennajerimle istanbulda takılmak ben istanbulu çok sevmek hollandada amsterdamdan bile mükemmel olmak türk mutvağına bayılmak rakı balık imza: cocu
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52/1AFYONLU: ADAM MASONLOÇALARINDA TAM PİŞMİŞ. BUNDA FB BAŞ. DEĞİL YAHNİ BİLE OLMAZ HEMEN FB TARAFTARI HEMEN AÇİL FB YÖN. TÜMÜNÜ İSTİFA ETDİRSİN 3 TEM. KURTULSUN FB MİZ. YETERBEE SANKİ İLK SORĞULANAÇAK İLK İSTİFA EDEÇEK KOÇ EFENDİ KEN MİLLETİ APTALMI SANIYOR BU BUNAK ZENGİN BOZUNTUSU ALİ KOÇ YETER DİYEÇEK YOKMU YAHU ZENGİNSE KENDİNE ZENGİT UKALA FB HALİNE BAKIN OY VERENLER UTANSIN APTALYAHU SENDEN BAŞKA İLK SORUMLU VARMI ULE BİRDE DALĞA GEÇİYOR?İLK SORUMLU SEN VEDE A. ŞEN GİBİ 3 TEM. ÇULARDIR. APTALLIĞINLÜZUMUYOK
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FENERLİ: bravo o zaman fenerbahcenin boşa harcayacak vakti yok comoni kimdir türkiye futbolunu ne kadar biliyorda adamın yaptığı transferler ortada hangisi fenerbahcenin topcusu Allah aşkına
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BATUHAN URASOĞLU: Ali koç kendi ipini çekti
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ANTALYALI: ali başkan sabrımızı zorlamaya başlıyon. takım küme düşcek sen hala yola devam diyon. aziz yıldırım takım 3. sıradayken bunu başarısız diyip teknik adamı kovuyordu. aklını başına al
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