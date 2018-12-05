Ali Koç, Comolli'yle "Yola Devam" Kararı Aldı

Tarihinin en kötü sezonunu geçirmesine rağmen Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli'ye Başkan Ali Koç'un güveni tam...

Koç, daha önce yaptığı değerlendirmelerde Comolli'nin hatalı olduğu konuları tespit etmişti. Bunların başında ise Samandıra'nın idaresi geliyordu. Fransız futbol adamının artık ülkeye, lige ve takıma alışıp buradaki işleyişi öğrenip, adapte olduğunu düşünen Başkan Koç, baskılara direniyor.

COMOLLI'YE SAHİP ÇIKIYOR

Yönetim içinden de birçok kişinin Comolli'nin gönderilmesi gerektiğini ifade etmesine rağmen Koç, bu öneriye karşı çıkıyor. Comolli'ye inanan ve sahip çıkan Koç'un bu sancılı dönemin atlatılması sonrası Comolli'nin kafasındaki yapıyı ve takımı ortaya çıkaracağını düşünüyor. Eleştiriler çok fazla olsa da Comolli'nin kulüp içindeki yoğun mesaisinden bahsediliyor.

HAYATI SAMANDIRA OLDU

A takımın dışında altyapı, sağlık heyeti gibi derin ve detaylı konularla alakalı da zaman harcayan direktörün bu çalışmaları kötü sonuçlara rağmen Başkan Koç'u etkiliyor. Comolli'nin günün büyük bölümünü kulüpte geçirdiği ifade ediliyor.