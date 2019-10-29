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Comolli, İrfan Can'a hayran kaldı

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, 2-2 berabere biten Başakşehir-Trabzonspor maçını tribünden takip etti. Comolli, Mahmut Tekdemir, Visca ve İrfan Can'ı izledi. Tecrübeli isim özellikle İrfan Can'a hayran kaldı.

29.10.2019 13:47

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Süper Lig'in 9. haftasının kapanış maçı olan Başakşehir- Trabzonspor mücadelesini tribünden takip etti.

Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmada İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Edin Visca'yı göz hapsine alan Fransız futbol adamı, özellikle İrfan Can Kahveci'nin performansına hayran kaldı.

COMOLLI ÇOK BEĞENDİ

Yetenekli oyuncunun, ilk yarının son bölümlerinde iki rakibini arka arkaya jeneriklik çalımlarla oyundan düşürerek kaleyi yokladığı pozisyonda adeta mest olan Comolli, bu transfer için yeniden iştahlandı.

Hatırlanacağı üzere Damien Comolli geçen sezon da Başakşehir-Çaykur Rizespor maçını yine Fatih Terim Stadı'nda takip etmiş, karşılaşma 1-1 berabere biterken Çaykur Rizespor'un golü Vedat Muriqi'den gelmişti. O dönem Comolli'nin Mert Günok ve Visca'yı izlediği belirtilmişti. Ancak geçtiğimiz sezon ki girişimler sonuçsuz kalmıştı.

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Mahmut Tekdemir, Trabzonspor, Fenerbahçe, Başakşehir, Spor


YORUMLAR (3)
COMOLLİ VİSCA VE İRFANI BİTİRMEYE GELDİ:Comolli bu sene baya işe yarayacak gibi görünüyor. Oyuncu satışlarında çok iyi iş çıkarmıştı. Sıra, doğru oyuncuyu uygun fiyata almada. İrfan Can''ı 5 milyon € Visca''yı 7 milyon € ya alabiliriz. Mahmut ve Mert Günok''a ihtiyacımız yok. Gönderdiğimiz oyuncuyu tekrar para ödeyip almak saçmalık olur. Visca ve İrfan Can Fenere gitmek istediğini açıkça belirtmişti. İrfan kırmızı kart gördü, Visca bize gol atmamıştı. Gs başkanı pürüz çıkarınca transfer yatmıştı. Umarım bu sefer Gs başkanı sorun çıkarmaz !
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ES ES:Fb başak maçında visca kaç boş kaleye gol atamadı db ye alcaz dediler skandal
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HAKKI:comolli, irfan can''ı almamız lazım. devre arasında bitir şu işi
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