Comolli, İrfan Can'a hayran kaldı

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Süper Lig'in 9. haftasının kapanış maçı olan Başakşehir- Trabzonspor mücadelesini tribünden takip etti.

Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmada İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Edin Visca'yı göz hapsine alan Fransız futbol adamı, özellikle İrfan Can Kahveci'nin performansına hayran kaldı.

COMOLLI ÇOK BEĞENDİ

Yetenekli oyuncunun, ilk yarının son bölümlerinde iki rakibini arka arkaya jeneriklik çalımlarla oyundan düşürerek kaleyi yokladığı pozisyonda adeta mest olan Comolli, bu transfer için yeniden iştahlandı.

Hatırlanacağı üzere Damien Comolli geçen sezon da Başakşehir-Çaykur Rizespor maçını yine Fatih Terim Stadı'nda takip etmiş, karşılaşma 1-1 berabere biterken Çaykur Rizespor'un golü Vedat Muriqi'den gelmişti. O dönem Comolli'nin Mert Günok ve Visca'yı izlediği belirtilmişti. Ancak geçtiğimiz sezon ki girişimler sonuçsuz kalmıştı.