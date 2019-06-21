21.06.2019 12:36
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Comolli teklifi yapıp masadan kalktı! Max Kruse'nin menajeri İstanbul'a geliyor

Comolli teklifi yapıp masadan kalktı! Max Kruse

Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'nin son teklifi yaparak masadan kalktığı Werder Bremen'in golcü oyuncusu Max Kruse'nin Türkiye temsilcisi Ersin Akan, Instagram hesabından İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak için 4 koldan çalışmalarına devam eden Fenerbahçe , büyük ölçüde anlaşma sağladığı Kolarov'un ardından golcü transferi için de yoğun mesai harcıyor. Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, Werder Bremen ile 9 gün sonra sözleşmesi bitecek olan Max Kruse'ye son tekliflerini iletti.

COMOLLI REST ÇEKTİ

Comolli, Fenerbahçe 'nin teklifini ileterek, "Sana önerdiğimiz kontrat belli. Senelik 3 milyon Euro maaş ve 3 yıllık sözleşme. Bizim daha fazla bekleme imkanımız yok. Kararını bir an önce ver. Eğer kabul ediyorsan, şampiyonluk savaşı verecek bir kadronun en önemli parçası olacaksın. Sözleşme şartlarımızı beğenmediysen, sana bundan sonraki kariyerinde başarılar dilerim" dediği belirtilmişti.

MAX KRUSE'NİN MENAJERİ İSTANBUL'A GELİYOR

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Max Kruse'nin menajerinden sürpriz bir paylaşımda bulundu. Fenerbahçe 'nin transfer listesinde yer alan Werder Bremen 'in golcüsü Mac Kruse'nin menajeri Ersin Akan , İstanbul 'a geldiği gösteren bir paylaşımda bulundu.

31 yaşındaki oyuncunun Werder Bremen ile sözleşmesi 30 Haziran 2019 tarihinde bitiriyor. Golcü oyuncu bu sezon Werder Bremen ile çıktığı 32 lig maçıdna 11 gol atıp, 11 asist yaptı.

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Fenerbahçe , Werder Bremen , İstanbul , Spor

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