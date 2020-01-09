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Comolli Twitter hesabı açtı, Falette iddialarına sert yanıt verdi

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Falette transferinin Başkan Ali Koç'un isteğiyle yapıldığını açıkladı. Comolli, Rogon menajerlik şirketi ile bir bağlantısı olmadığını belirterek konuyla ilgili iddialarda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu.

09.01.2020 12:22 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:28

Sportif Direktörü Damien Comolli, Simon Falette transferine gelen tepkilerin ardından hesabı açmaya karar verdiğini açıkladı. Comolli, transfer hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Comolli'nin yaptığı açıklamalar şöyle;

Simon Falette transferinin benim tarafımdan açıklanması gereken bazı noktaları olduğunu düşündüğüm ve sosyal medyada konuşulan birtakım yanlış ifadeleri düzeltme gereği duyduğum için bu hesabı açtım.

"TRANSFERİ ALİ KOÇ İSTEDİ"

Öncelikle, başkanımız Falette'yi kiralık olarak takıma kazandırmak istedi. Başkanın böyle bir isteği olması saygı görmeli. Aynı zamanda Falette de taraftarlarımız tarafından hoş karşılanmalı.

Sosyal medyada konuşulan ve medyada çıkan "Rogon Ajans" ile olduğu varsayılan ilişki gerçeği yansıtmamaktadır. Benim onlarla hiçbir finansal bağım yoktur, sadece Luiz Gustavo ve Tolga Ciğerci transferlerinde kendileriyle ilerledik.

"YARGI ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIZ"

Son olarak, benim hakkımda "Rogon Ajans" haberi yapanlar ile hukuksal başvurumu yaptım ve bu yalan/saçma açıklamaları yapanlar ile yargı önünde hesaplaşacağız. Büyük Fenerbahçe Ailesi'ne en iyi dileklerimle.

Comolli Twitter hesabı açtı, Falette iddialarına sert yanıt verdi

Fenerbahçe, Twitter, Spor


HABER YORUMLARI (2)
GENCASLAN:Şike Şike Comolli Zuhahahaaaa
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12NUMARA:bu gerçek mi
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Spor

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