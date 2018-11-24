Comolli'ye Doğum Günü Kutlaması

Fenerbahçe Kulübü
Sportif Direktörü Damien Comolli ve analiz uzmanı Melikşah
Sezgin'in doğum günü kutlandı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Comolli ve Sezgin'in doğum günü yarın oynanacak maç için Trabzon
'a gidilirken uçakta ve Fenerbahçe takımının kamp yaptığı otelde kutlandı.
Uçakta, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç
ve yönetim kurulu üyelerinin kestiği pastanın ardından otelde teknik heyet, futbolcular ve takım personeli, ikilinin doğum gününü kutladı.
Pastanın üzerinde Fenerbahçe Kulübünün arması yer aldı.
Melikşah,Fenerbahçe Kulübü,Fenerbahçe
24 Kasım 2018 Cumartesi 23:19