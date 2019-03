Çomü Anafartalar Yerleşkesi 27 Milyonluk Yatırımla Yenilendi

Kaynak: İHA

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Anafartalar Yerleşkesi Eğitim Fakültesi yeni binası açılışı gerçekleşti.Açılış törenine, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Vali Yardımcısı Celil Ateşoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Belediye Başkan Adayı Ayhan Gider, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Erdem, Prof. Dr. Süha Özden, Prof. Dr. Mustafa Görün, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Zeki Genç, kurum ve kuruluşların müdürleri, STK temsilcileri, dekanlar, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, İlahiyat Fakültesi'nden Öğr. Gör. Mehmet Kara'nın Kuranı Kerim tilaveti ile devam etti.Törende konuşan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Zeki Genç, ÇOMÜ'nün kurucu fakültesi olan ve 50 yıllık öğrenci yetiştirme tecrübesine sahip Eğitim Fakültesi'nin tarihsel sürecini anlatarak fakültenin öğrenci ve akademisyen rakamları, bölümlere ilişkin bilgiler ile yapılan çalışmalar hakkında notlar aktardı."Üniversitemizin Çanakkale merkezinde bulunan beş ayrı yerleşkemizden birisi olan Anafartalar Yerleşkesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin doğduğu yerleşkedir" diyen Prof. Dr. Yücel Acer konuşmasında ÇOMÜ'nün dört yılda geldiği noktayı ve Eğitim Fakültesi'nin yenilenen yüzünü anlattı.Rektör Prof. Dr. Acer; Üniversitenin kurulduğundan bu yana, iyi ve kötü dönemler geçirdiğini söyleyerek, "2015 yılından bu tarafa yürüttüğümüz çalışmalar ve mücadelelerle, Sayın Valimizin, Sayın Milletvekillerimizin, iyi niyetle çalışan mensuplarımızın da destekleri ile bu zor ve kötü dönemi geride bıraktık. Artık Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi; huzura kavuşmuş, verimli çalışan bir üniversite haline geldi. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, desteğini bizlerden esirgemeyen bütün şahsiyetlere şükranlarımızı arz ediyoruz" dedi.ÇOMÜ'de son dört yılda daha birçok şeyin başarıldığını vurgulayan Prof. Dr. Acer, "Üniversitemize çok değerli yeni unsurlar eklendi. Bütün meslek yüksekokullarımızdan, Üniversite hastanemize; Biga'daki yerleşkemizden, Gökçeada'ya; Merkezi laboratuvarlarımızdan, Teknopark'a kadar birçok yeni unsur hayata geçirildi. Üniversitemiz akademik kalite sıralamalarında Türkiye'deki bütün üniversiteler içeresinde 9 basamak ilerledi" dedi.Bünyesinde 50 adet derslik, 9 adet laboratuvar, 1 adet konferans salonu, 1 adet kütüphane, resim müzik ve materyal atölyeleri, drama salonu, 1 adet Japon kültürü aktivite odası, mescit, 3 adet seminer salonu, 8 adet çok amaçlı salon, 198 adet akademik ve idari personel ofisi, 2 adet yemek salonu, 1 adet kafeterya, depolar, kazan dairesi, sığınak ve kapalı otopark ile toplam 26.000 m kapalı alanı barındıran Eğitim Fakültesi ile ilgili bilgiler veren Rektör Acer, "Göreve başladığımda aklımızdaki ilk proje Anafartalar projesiydi. Önce spor salonumuzu tamamladık ve hem Üniversitemizin hem de Çanakkale'nin hizmetine sunduk. Eğitim Fakültesi derslik binasını tamamladık. Bir kongre merkezi projesi ve güzel bir çevre düzeni projesi hazırladık, önümüzdeki süreçte bunları da başlatıp tamamlayacağız. Bu yerleşkenin eğitim kapasitesi ve kalitesini artırmak amacıyla, cepheleri ve renkleri kentsel doku dikkate alınarak, erişilebilirlik prensiplerine göre ve engelli kullanımına uygun, kapalı otoparkı ile çevreye trafik yoğunluğunu artırmadan otopark çözümü getirilmiş, kampüs alanının tamamı için yapılan mastır plana göre tasarlanmış Eğitim Fakültesi Binamız Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde Şubat ayında hizmete başlamıştır. Çevresinde düzenlenecek peyzaj ve rekreasyon alanları ile kent merkezinde yeşil alan ihtiyacına da cevap verecektir. Bu bağlamda değerli ve özel projenin gerçekleşmesinde büyük desteği olan Sayın Bülent Turan'a ve katkı sunan bütün kurum ve şahıslara şahsım ve Üniversitemiz adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale'nin her noktasında birçok yatırım yaptıklarını ama en büyük keyfi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne yaptıkları desteklerle ve yatırımlarla aldıklarını belirterek, eğitime verilen destek ve yapılan yatırımın, Türkiye'ye yapılan yatırım olduğunun altını çizdi. Mesleği gereği Türkiye'nin her noktasında bulunduklarını söyleyen İskenderoğlu, en büyük keyfinin ise gittikleri yerlerde ÇOMÜ mezunu öğretmenler görmek olduğunu ifade etti.18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin ülkemiz için önemini vurgulayan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "18 Mart bu coğrafyada Cumhuriyetimizin ön sözünün yazılmaya ve Gazi Mustafa Kemal'in Atatürk olmaya başladığı, devletimizdeki temel parametrelerin oluşturulduğu özel bir mücadele alanıydı. 18 Mart ruhu bugün tekrar Anafartalar Kampüsü'nde genciyle, yaşlısıyla, öğretmeniyle, öğrencisiyle ayakta, heyecanlı ve devam eden bir anlayışta" dedi.Çanakkale'nin köprüsüyle, Troya'sıyla, Akif'in eviyle, Assos'uyla, yeni dönem Organize Sanayi Bölgesi ile her alanda adından söz ettirmeye başladığını ifade eden Turan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin son dönemde Çanakkale'nin adının tüm Türkiye'de gündem olmasını sağladığını söyledi. Turan, "ÇOMÜ, sayısı 50 bini geçen öğrencisiyle, çok sayıda öğretim görevlisi ve harika kampüsleriyle beraber yeni dönemde adından çokça söz ettirmeye başladı. Üniversitemiz Ukrayna Ulusal Teknik Üniversitesi ile yapmış olduğu işbirliği protokolü, Teknopark açılışı, Teknolojik Uygulamaları Araştırma Merkezi açılışı gibi birçok yan alanıyla beraber önemli başarılara imza attı. Üniversitemizin yeni dönemde daha da kıymetli işler yapmasını, daha da güzel işlere vesile olmasını hep beraber teşvik edeceğiz, omuz vermeye çalışacağız. Çünkü gençliğe ve eğitime yapılan yatırım en kıymetli yatırımdır. İsteriz ki tüm gençlerimiz çok daha iyi koşullarda eğitim alsın, çok daha iyi yurtlarda kalsın. Anafartalar Yerleşkesine yaptığımız bu yatırım, 27 Milyon gibi önemli bir pay ayrılarak yapıldı. Burada Rektör ve Hükümet uyumu çok önemli bir motivasyon ortaya çıkardı. İstiyoruz ki gençler hem en iyi şekilde eğitimini alsın hem keyfini yaşasın. Dersinin yanında sosyal hayatını da yaşasın. Mevlana'nın pergel metaforu gibi bir ayağını sabit kılarak bu ülkenin ruhuna, bayrağına, devletine sahip çıksın, diğer ayağını açabildiği kadar açsın ve spor, sanat, yabancı dil, müzik ne varsa en iyisini yapsın. Biz gençlerimize ve hocalarımıza güveniyoruz" dedi.Protokol konuşmalarının sonrasında Anafartalar Yerleşkesi Eğitim Fakültesi'nin yeni binasının açılışı gerçekleştirildi. Ardından fakülte binası gezildi. Açılış programı, ikramlarla sona erdi. - ÇANAKKALE