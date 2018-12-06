Çomü'de Bölüm Başkanları Toplantısı

06 Aralık 2018 Perşembe 12:35



06 Aralık 2018 Perşembe 12:35

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörlüğü ve Proje Koordinasyon Merkezi tarafından düzenlenen bölüm başkanları toplantısının üçüncüsü yapıldı.Ziraat Fakültesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Tıp Fakültesi bölüm başkanlarının katılımıyla senato toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Ali Şahin Örnek katıldı.Acer, burada yaptığı konuşmada, geçmişin sıkıntılarını geride bıraktıktan sonra üniversitenin geldiği noktada, akademik anlamda daha fazla çalışabilecekleri ve daha ileriye gidebilecekleri bir ortamın oluştuğunu söyledi.Son 3 yılda en önemli gündemlerinin üniversitedeki huzur ortamını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak olduğunu anlatan Rektör Acer, "Çok fedakarlık gerektiren ve zor olan bu süreçten, herkesin taşın altına elini koymasıyla yepyeni bir noktaya geldik. Artık bu geldiğimiz noktada biz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini daha üst sıralara nasıl çıkarabiliriz konusunda çalışıyoruz ve bunu her fakültemiz, enstitümüz, yüksekokulumuz ve meslek yüksekokulumuz düzeyinde düşünüyoruz." dedi.Acer, üniversitenin altyapısının daha önceki herhangi bir üç yılla karşılaştırılamayacak kadar geliştiğini belirterek, şöyle konuştu:"Yenice'den Bayramiç'e, Gökçeada'ya, Terzioğlu Yerleşkesinden, Anafartalar Yerleşkesi'ne birçok alanda yenileme çalışmaları yapıyoruz. Devasa bir hastane projesini tamamladık. Çok bilinmeyen ama bütün unsurlarıyla devasa bir Teknopark Yerleşkesi oluşuyor. Tüm bu çalışmaları yapıyoruz ama aynı zamanda altyapının her şey olmadığının ve altyapının asıl üretken işler için kullanılması gerektiğinin farkındayız."Toplantı, bölüm başkanlarının birimlerinde yürütülen akademik çalışmalar hakkında bilgi paylaşımları, bölümlerin akademik performanslarına yönelik değerlendirilmeler ve fikir alışverişi yapılması ile son buldu.