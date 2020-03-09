ÇOMÜ'de endoskopik yöntemle omurilik daralması ameliyatı yapıldı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) endoskopik yöntemle omurilik daralması ameliyatı gerçekleştirildi.
09.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:26
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) endoskopik yöntemle omurilik daralması ameliyatı gerçekleştirildi.
ÇOMÜ'den yapılan açıklamada, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Yener Erken tarafından yapılan ameliyatın tam endoskopik yöntemle ilk defa kapalı olarak yapıldığı belirtildi.
Ameliyatın 47 yaşında bir hastaya gerçekleştirildiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Uzun yıllardır bel ve sol bacak ağrısı çeken bayan hasta, hastanemize başvurdu. Yapılan incelemelere omurgada skolyoz ve omurilik daralması, yani spinal stenoz saptandı. Tam endoskopik yöntemle ameliyatına karar verilen hasta, operasyondan 2 gün sonra şikayetlerinden kurtulmuş olarak taburcu edildi."
ÇOMÜ'den yapılan açıklamada, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Yener Erken tarafından yapılan ameliyatın tam endoskopik yöntemle ilk defa kapalı olarak yapıldığı belirtildi.
Ameliyatın 47 yaşında bir hastaya gerçekleştirildiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Uzun yıllardır bel ve sol bacak ağrısı çeken bayan hasta, hastanemize başvurdu. Yapılan incelemelere omurgada skolyoz ve omurilik daralması, yani spinal stenoz saptandı. Tam endoskopik yöntemle ameliyatına karar verilen hasta, operasyondan 2 gün sonra şikayetlerinden kurtulmuş olarak taburcu edildi."
Kaynak: AA
Haberin Videosu :ÇOMÜ'de endoskopik yöntemle omurilik daralması ameliyatı yapıldı
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Haberler
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Haberler
Kuyumculardan altın uyarısı: Yıl içerisinde 400 TL'yi görecektir
Haberler
Son dakika: İranlı Milletvekili: Ülkede koronavirüs dışında menşei belli olmayan acımasız bir virüs daha var
Haberler
Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi
Haberler
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi
Haberler
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Haberler
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı