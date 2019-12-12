Haberler » Güncel » ÇOMÜ'de Prof. Dr. Sabahattin Zaim için anma töreni - Haber

ÇOMÜ'de Prof. Dr. Sabahattin Zaim için anma töreni

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) 10 Aralık 2007'de yaşamını yitiren Türk iktisatçı, akademisyen ve eğitimci Prof. Dr. Sabahattin Zaim için anma töreni düzenlendi.

12.12.2019 17:48 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:48ÇOMÜ'de Prof. Dr. Sabahattin Zaim için anma töreni

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) 10 Aralık 2007'de yaşamını yitiren Türk iktisatçı, akademisyen ve eğitimci Prof. Dr. Sabahattin Zaim için anma töreni düzenlendi.

Türk iktisatçı, akademisyen ve eğitimci Prof. Dr. Sabahattin Zaim, 12'nci ölüm yıl dönümünde, ÇOMÜ Troia Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle anıldı. Törene Vali Yardımcısı Celil Ateşoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra ÇOMÜ Tasavvuf Topluluğu'nun semazen gösterisiyle program devam etti.

Sabahattin Zaim'i anma töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, "Yaklaşık 25 sene önce Sabahattin Zaim hocanın yanında lisans, doktora çalışmalarına başladım. Yaklaşık 25 yıl hocaya fiilen asistanlık yaptım. Hocayı yaz tatillerinde dahi göremeden duramazdım. Çok üst düzeyde talebeler yetiştirdi. Talebelerin önemli bir kısmı akademisyen oldu, önemli bir kısmı bürokrat oldu, önemli bir kısmı siyasetçi oldu. Toplumun her kesimine insan yetiştirdi. Samimiyetle söylüyorum; hocam kadar beni hayatımda etkileyen başka hiçbir şey olmamıştır" dedi.

Rektör Murat'ın konuşmasının ardından anma töreni, 'Bir akademisyen modeli olarak Prof. Dr. Sabahattin Zaim' konulu konferans ile sona erdi.



Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Onsekiz Mart Üniversitesi, Sabahattin Zaim, Çanakkale, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:43 Niğde'de "analitik okuma ve yazma" metodu okullarda hayata geçirildi - Haber
18:43 Vali bektaş'tan kaçak ocakta ölen afgan gençle ilgili açıklama - Haber
18:43 Mühendisin öldüğü cami inşaatı ile ilgili suç duyurusu - Haber
18:43 14 katlı apartmanın terasından düşen hakim, öldü - Haber
18:42 Nijerya'da grev nedeniyle 24 saatten uzun süredir elektrikler kesik - Haber
17:57 Gökçek, "masör" iddialarına cevap verdi: İftirayı atanı biliyorum - Haber
17:15 Mert'in ölümüne neden olan o parça otopsiyle çıkarıldı - Haber
16:56 Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı - Haber
16:52 Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı - Haber
16:50 Görenler hayretler içinde kaldı! Boyundan büyük balığı taşımakta zorlandı - Haber
12.12.2019 18:45:33