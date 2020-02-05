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ÇOMÜ'den engelli ve hamile personele izin

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) bünyesinde görev yapan hamile ve engelli tüm personellere, yarın il genelinde beklenen olumsuz hava şartları sebebiyle 1 günlük idari izin verildi.

05.02.2020 17:02 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:07ÇOMÜ'den engelli ve hamile personele izin
Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) bünyesinde görev yapan hamile ve engelli tüm personellere, yarın il genelinde beklenen olumsuz hava şartları sebebiyle 1 günlük idari izin verildi.

Üniversiteden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Üniversitemizde görev yapan tüm engelli ve hamile personel ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmadan, olumsuz hava şartları sebebiyle 06.02.2020 tarihinde idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale, Güncel

Kaynak: İHA

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