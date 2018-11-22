Çomü Diş Hekimliği Fakültesinde Önlük Giyme Töreni

22 Kasım 2018 Perşembe 15:17



22 Kasım 2018 Perşembe 15:17

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Diş Hekimliği Fakültesinde yeni öğrenciler için önlük giyme töreni düzenlendi.Fakülte binasında düzenlenen törene, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer ve eşi Aysun Acer, Belediye Başkan Vekili Bilge Şimşek, Diş Hastanesi Başhekimi Hacer Oğuz, Diş Hekimleri Odası Başkanı Süleyman Doğangün, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süha Özden ve Prof. Dr. Mustafa Görün ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.Rektör Acer, burada yaptığı konuşmada, 3 yıl önce 13 fakültesi olan ÇOMÜ'nün bugün 16 fakültesi olan bir üniversite haline gelmesinden mutluluk duyduklarını söyledi.Merkezdeki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini Türkiye'nin sayılı fakültelerinden olan Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne dönüştürdüklerini belirten Acer, "Bununla beraber üniversitemiz bünyesine 3 yeni fakülte kazandırdık. Spor Bilimleri Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nin yanı sıra, bir başka değerli fakülteyi, Diş Hekimliği Fakültesi'ni bünyemize kattık. Diş Hekimliği Fakültesi kuruluşundan bu yana bu fakültemizin öğrenci alabilmesi için çok çalıştık. Önce fakültemize öğretim üyeleri kazandırmamız, yeterli sayıda ve nitelikli öğretim üyesi kadrosunu oluşturmamız gerekiyordu.Öncelikle bunu oluşturduk. Daha sonra ise öğrenci alımı sürecini başlattık ve o süreç de, geçtiğimiz Mayıs ayında, Yükseköğretim Kurulu'nun onayından geçerek tamamlanmış oldu. Şimdi de Diş Hekimliği Fakültemizin altyapısını tamamlamak için yoğun çalışmaya devam ediyoruz." dedi.Konuşmaların ardından önlük giyme töreni gerçekleştirildi.