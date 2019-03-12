Çomü'lü Akademisyen Avrupa Komisyonu Değerlendirme Uzmanı Oldu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Yunus Eryaman, Avrupa Komisyonu değerlendirme uzmanlığına seçildi.<br><br>Rektörlükten yapılan açıklamaya göre Eryaman, Avrupa Birliği tarafından 2019 için fonlanan 'Yüksek Öğretimin Modernizasyonu, İnovasyon ve Araştırma Temelli Üniversite-Sektör' iş birliği alanlarına yönelik proje başvurularını değerlendirme, raporlama ve süreç analizleri gerçekleştirmek üzere Avrupa Komisyonu değerlendirme uzmanlığına getirildi.<br><br>Prof. Dr. Eryaman, bu kapsamda Brüksel'de düzenlenecek komisyon toplantılarına katılacak.