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ÇOMÜ öğrencilerinden Turan ve İskenderoğlu'na TBMM'de ziyaret

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu'nu ziyaret ettiler.

07.12.2019 17:28 | Son Güncelleme: 07.12.2019 17:33ÇOMÜ öğrencilerinden Turan ve İskenderoğlu'na TBMM'de ziyaret
Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu'nu ziyaret ettiler.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "ÇOMÜ Öğrenci Konsey Başkanlığımız öncülüğünde Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldik. Bugün biz buradayız, yarın onlar olacak. 100 genç kardeşimizin fikirleri ve heyecanları, yarınlarımızı çok daha güçlü kılacak. Kendileriyle güncel siyasi tartışmaları, NATO Liderler Zirvesi'ni istişare ettik" dedi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, AK Parti, Güncel

Kaynak: İHA

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