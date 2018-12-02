Çomü Süt Ürünlerinin Satışı Başladı

Biga
'da üniversite öğrencilerinin ürettiği güvenli ve sağlıklı süt ürünlerinin satışı başladı. Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesine (ÇOMÜ) bağlı Biga Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Süt ve Süt Ürünleri Bölümü Öğretim Görevlisi Ertuğrul Bilgücü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ÇOMÜ döner sermayesi işletmesine bağlı Biga Meslek Yüksekokulu süt ürünleri işleme uygulama biriminde üretilen ayran, yoğurt, krem peynir, sepet peyniri, kelle peyniri, köy peyniri, lor peyniri gibi 11 çeşit ürünü, kurdukları ofiste satışa sunduklarını söyledi.
Biga'da tek satış biriminin pazar günü hariç saat 10.00 ve akşam 18.00'e kadar mesai yaptığını belirten Bilgücü, "Ürünlerimizi Kocagür köyünden temin ettiğimiz günlük 750-800 litre süt işleyerek üretiyoruz. Böylece öğrencilerimizin katkıları ile uygulamalı eğitime de bir katkı sağlamış oluyoruz. Buradan elde edilen gelir ile öğrencilerimize burs imkanı da sağlamış oluyoruz." diye konuştu.
02 Aralık 2018 Pazar 12:41