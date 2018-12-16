Çomü Yer Bilimleri Müzesi'ne Bağış

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
(ÇOMÜ) Yer Bilimleri ve Doğa Tarihi Müzesi'ne Akın Altıparmak tarafından çakıltaşı koleksiyonu bağışlandı.
Yer Bilimleri ve Doğa Tarihi Müzesi'nde yapılan törene, rektör yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Süha Özden, akademik personel ve bağışçı Akın Altıparmak katıldı.
Müze Sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Ayten Çalık, burada yaptığı konuşmada, müzenin 2009'da kurulduğunu, 2014 yılında ise Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından "Yer Bilimleri ve Doğa Tarihi Müzesi" olarak tanındığını söyledi.
Çalık, her gün büyüyen müzenin, yapılan bağışlarla büyümeye devam ettiğini kaydetti.
Taşlara olan ilgisinin ayağına batan çakıltaşlarıyla başladığını anlatan bağışçı Altıparmak ise müzeye emeği geçenlere teşekkür etti.
Daha sonra, 5 yıllık koleksiyonunu bağışlayan Akın Altıparmak'a, rektör yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden ve Dr. Öğretim Üyesi Ayten Çalık tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.
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16 Aralık 2018 Pazar 11:43