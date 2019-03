Conax Sultangazispor, Başarıları ile Örnek Olmaya Devam Edecek"

Kaynak: İHA

CONAX Sultangazispor Kulüp Başkanı Fırat Karabalık, İstanbul'da 650 bin kişinin ikamet ettiği bir ilçenin ismini taşıyan kulübün başarıları ile örnek olmaya devam edeceğini söyledi.9 yıldır Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden ve 650 bin kişinin ikamet ettiği İstanbul'un en genç ilçelerinden bir tanesinin ismini taşıyan CONAX Sultangazispor, sporu sadece boş zamanların değerlendirilmesi veya bir hobi olarak değil, gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılması, birlik ve beraberlik ruhunun güçlendirilmesi, sağlıklı bireylerden oluşan sağlıklı bir toplum olma yönünde bir araç olarak görüyor."Hakemler tarafından mağdur edildik"""Adalet ve dürüstlük gibi ahlaki unsurları ve insani erdemleri her şeyin üzerinde tutan, hukukun üstünlüğünü ve efendiliği düstur edinmiş kulübümüz, ne yazık ki bir süredir maçlarımızı yöneten hakemlerimiz tarafından mağdur edilmektedir" diyen CONAX Sultangazispor Kulüp Başkanı Fırat Karabalık, "Bu hafta kendi sahamızda oynadığımız Vefaspor maçını yöneten hakem triosu; Ozan Yalçın, Murat Şimşek, Osman Karatay ve Göksu Furkan Güngör, deyim yerindeyse emeğimizi, alın terimizi, galibiyetimizi ve şampiyonluk umutlarımızı çalmıştır. Maçın tamamında kanaat hakkını misafir takımdan yana kullanan maçın orta hakemi Ozan Yalçın, ilk yarıda faul bile olmayan 2 pozisyonda oyuncumuz Emre Yılmaz'a sarı kart göstererek, maçın genel gidişatı açısından da ipucu vermiştir. 54 dakika boyunca 10 kişi oynayan takımımız, sportmenlik ve centilmenlik sınırları içerisinden canını dişine takarak oynamış, rakibimizin oyunu yavaşlatmak için başvurduğu yöntemlerde maçın orta hakemi Ozan Yalçın'ın kayıtsız kalmasını ise şaşkınlıkla takip etmiştir. Yan hakemlerin oyunun içerisinde yaşanan pozisyonlara kayıtsız kalması, 4'ncü hakem Göksu Furkan Güngör'ün ise bizim teknik heyetimizin bulunduğu yedek kulübesinin önünde adeta nöbet tutarak, sürekli olarak teknik heyetimize müdahale etmesi, aklımıza kaos teorilerinin, burnumuza kötü kokuların gelmesine neden olmuştur" dedi."Oyuncularımız sarı kart ile cezalandırıldı"CONAX Sultangazispor Kulüp Başkanı Fırat Karabalık, "Vefasporlu oyuncuların her pozisyonda kendini yere bırakarak zaman çalma girişimleri, yaşanan sakatlıklardan dolayı duran oyun maçın ikinci yarısında her iki takımın da 3'er oyuncu değiştirme haklarını kullanmasına rağmen, maçın hakemi Ozan Yalçın karşılaşmaya 4 dakika eklemiş ancak bu 4 dakikayı da oynatmamıştır. Takımımızın atağa kalktığı bir pozisyonda, oyuncumuz İbrahim Traore'yi önce arkasından sarılarak durdurmaya çalışan rakip oyuncu Samet Candan oyuncumuzu durduramayacağını anlayınca arkadan tekme atarak oyuncumuzu durdurmaya çalışmış, yaşanan karambolden sonra maçın hakeminin bu oyuncuyu sadece sarı kartla cezalandırması, rakip oyuncuların ve yedek kulübesinin tamamının saha içerisine girerek oyuncularımıza saldırması sonucu, yine maçın hakemi Ozan Yalçın, rakip takımdan 3 oyuncuyu kartla cezalandırırken, olayları yatıştırmaya çalışan oyuncularımıza sarı kart göstermiştir. Rakip kalecinin kalesinden ayrılarak orta sahaya kadar gelmesi ve küfretmesi üzerine rakip kaleciye kırmızı kart gösteren maçın hakemi, uzatma sürelerinin henüz bitmemiş olması ve berabere devam eden bir müsabakada, gole giden oyuncumuzun düşürülmesi sonucu kazandığımız serbest vuruşu kullanmamıza izin vermeden maçı bitirmesi, yukarıda saydığımız şüphelerimizi güçlendirmiştir" dedi.CONAX Sultangazispor'un, 650 bin kişinin ikamet ettiği bir ilçenin ismini taşıyan, Türk futbolu açısından yıllardır birçok başarıya imza atan güzide bir kulüp olduğunu da dile getiren Karabalık, "Hiç kimseden ayrıcalık beklemeden, her yıl Sultangazililerin emekleri, zamanları ve inancıyla yeniden sahaya çıkan bu kulübün ve bu ilçe insanının emeklerini ve umutlarını kimsenin çalmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" dedi. - İSTANBUL