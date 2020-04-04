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CONCACAF, Uluslar Futbol Ligi yarı final ve finallerini erteledi

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle haziran ayında oynanması planlanan Uluslar Ligi yarı final ve finallerini erteledi.

04.04.2020 19:40 | Son Güncelleme: 04.04.2020 19:40
CONCACAF, Uluslar Futbol Ligi yarı final ve finallerini erteledi
Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle haziran ayında oynanması planlanan Uluslar Ligi yarı final ve finallerini erteledi.
CONCACAF'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Halk sağlığını tehdit eden koronavirüs nedeniyle FIFA ile yapılan istişareler doğrultusunda 4-7 Haziran tarihlerinde Houston ve Dallas bölgelerinde oynanması planlanan Uluslar Ligi finalleri askıya alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Kosta Rika, Honduras, Meksika ve ABD milli takımlarının katılacağı finallerin daha sonra açıklanacak yer ve tarihte yapılacağı aktarıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Futbol, Spor
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