Haberler » Güncel » Çongar Köyü Derneği'nden Elazığlı Deprem Zedeler İçin Kan Bağışı Kampanyası - Haber

Çongar Köyü Derneği'nden Elazığlı Deprem Zedeler İçin Kan Bağışı Kampanyası

Sivas Merkez Çongar Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Elazığlı depremzedeler için kan bağışı kampanyası düzenlendi.

02.02.2020 15:38 | Son Güncelleme: 02.02.2020 15:43Çongar Köyü Derneği'nden Elazığlı Deprem Zedeler İçin Kan Bağışı Kampanyası
Sivas Merkez Çongar Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Elazığlı depremzedeler için kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Hunat meydanında bulunan Türk Kızılayı Kan Bağışı aracında kan bağışında bulunan Sivas Merkez Çongar Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdullah Ekiz, "Hepimizi derinden üzen, Elazığ depreminde vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

Depremzedelere destek olmak, acılarına ortak olmak için böyle bir kampanya düzenlediklerini anlatan Ekiz, "Kan bağışı kampanyamıza vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Kampanyamıza destek veren üyelerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadesinde bulundu. - KAYSERİ

Türk Kızılayı, Sivas Merkez, Deprem, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

04:00  Defne Joy Foster kimdir? Defne Joy Foster nereli, neden öldü?
01:00  Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - HK Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-HK Kayserispor bilet fiyatları
01:00  Metin Oktay kimdir? Metin Oktay'ın doğum günü ne zaman? Metin Oktay kaç gol attı, hangi takımlarda oynadı?
01:00  1 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 2 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
2.02.2020 22:45:37