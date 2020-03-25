Conor McGregor'dan koronavirüsle mücadele için 1 milyon euroluk yardım

İrlandalı karma dövüş sanatları sporcusu Conor McGregor, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele için 1 milyon euro değerinde kişisel koruyucu ekipman bağışında bulundu.

"BU CESUR İNSANLAR OLMASAYDI ŞİMDİ NEREDE OLURDUK"

İrlandalı sporcu, ülkesinin Leinster bölgesinde koronavirüsle mücadele eden hastanelere dağıtılmak üzere 1 milyon euro değerinde kişisel koruyucu ekipman satın aldığını belirtti. Sağlık çalışanlarına destek veren McGregor, "Bu cesur insanlar olmasaydı şimdi nerede olurduk bilmiyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA