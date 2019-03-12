12 Mart 2019, 13:07
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Müslüman Dövüşçü Khabib'e Yenilen Conor Mcgregor Gözaltına Alındı

Müslüman dövüşçü Khabib Nurmagomedov'a yenilen Conor McGregor, ABD'de kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranının telefonunu parçaladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

İrlandalı karma dövüş sanatları sporcusu Conor McGregor, ABD'de bir hayranının telefonunu parçaladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Miami polisinden yapılan açıklamada, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen bir hayranının elinden telefonunu alarak yere atan ve parçalayan 30 yaşındaki McGregor'ın kişisel eşyaya zarar vermek ve hırsızlık suçundan gözaltına alındığı kaydedildi.

MCGREGOR 12 BİN 500 DOLARA SERBEST BIRAKILDI

İrlandalı sporcunun parçaladığı telefonun yaklaşık bin dolar değerinde olduğu, McGregor'ın 12 bin 500 dolar kefaletle serbest bırakıldığı basına yansıdı.

NURMAGOMEDOV'A YENİLMİŞTİ

McGregor, geçen yıl nisan ayında da ABD'de rakip dövüşçüleri taşıyan bir otobüse saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Dağıstanlı Khabib Nurmagomedov, geçen ekimde karma dövüş sanatları hafif sıklet unvan maçında Conor McGregor'u yenerek şampiyonluk kemerini korumuştu.

Spor
Kaynak: AA


YORUMLAR (5)
HALİL: Onumara adam
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ÜZGÜN İNSAN: sporcu olmus ama insan olamamis ne istedin seni seven hayraninin tel inden
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MUSTAFA KEMAL İN ASKERLERİ..: adamsın reis MCGREGOR
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İSO 78: ulan sporun dimi olur be gofikler
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