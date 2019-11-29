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Conor McGregor, kafese geri dönüyor

UFC dövüşçüsü Conor McGregor, yeniden kafese dönme kararı aldı ve ilk rakibi belli oldu. Conor, 18 Ocak'ta Donald Cerrone ile dövüşecek.

29.11.2019 15:43 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:23

Eski UFC Şampiyonu Conor McGregor yeniden kafese dönme kararı aldı. UFC Başkanı Dana White yaptığı açıklamada, Conor McGregor'un 18 Ocak'ta "Kovboy" lakaplı Donald Cerrone ile karşılaşacağını belirtti.

MMA kariyerinde 24 galibiyet 4 mağlubiyeti bulunan İrlandalı McGregor, 36 galibiyetli Amerikalı rakibiyle 18 Ocak'ta Las Vegas'ta karşılaşacak.

KHABİB DÖVÜŞÜNÜ KAYBETMİŞTİ

Conor Mcgregor son maçına, Dağıstanlı şampiyon Khabib Nurmagomedov ile çıkmıştı. Maç öncesinde Khabib'in ailesi ve İslam hakkında ağır cümleler sarf etmesi, kamuoyunda büyük tepkiye yol açmıştı. Gregor'un hakaretlerine karşılık Khabib, "Ben bir müslümana yakışır şekilde davranacağım ve cevabımı sahada vereceğim" açıklamasını yapmıştı.

Maçın başından sonuna kadar üstünlük kurmayı başaran Khabib, İrlandalı rakibini pes ettirip, şampiyonluk unvanını korumuştu.

Conor McGregor, kafese geri dönüyor

Conor McGregor, Las Vegas, Spor


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