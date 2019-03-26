26 Mart 2019, 10:29
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Conor McGregor Kariyerine Son Verdi

Dünyaca ünlü İrlandalı karma dövüş (MMA) sporcusu Conor McGregor kariyerine son verdiğini açıkladı. Geçtiğimiz ekim ayında McGregor, Dağıstanlı Müslüman dövüşçü Khabib Nurmagomedov'a mağlup olmuştu.

İrlandalı karma dövüş sanatları sporcusu Conor McGregor, emekliye ayrıldı. Emeklilik kararını sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından duyuran 30 yaşındaki sporcu, "Karma dövüş sanatları olarak bilinen spordan emekliye ayrılıyorum. Tüm eski meslektaşlarıma bu sporda başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Karma dövüş sanatlarının en popüler sporcuları arasında yer alan McGregor, 2012'de Cage Warriors organizasyonunda tüy sıklet ve hafif sıklet kategorilerinde şampiyon oldu. Aynı başarıyı UFC (Ultimate Fighting Championship) organizasyonunda da tekrarlayarak iki sıklette kemere ulaşan İrlandalı sporcu, 2017'de kariyerini boksa yönlendirdi. İlk boks deneyiminde, kariyerinde çıktığı tüm maçları kazanan ABD'li Floyd Mayweather'e kaybeden McGregor, son olarak geçen yıl düzenlenen hafif sıklet unvan maçında Müslüman sporcu Khabib Nurmagomedov'a mağlup olmuştu.

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Spor



YORUMLAR (12)
CONI: Lafa bak musluman dovuscu, biz ne ara insanlari dinlerine gore ayirir olduk !!!1
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BAKKAL ABDULLAH: Pazarda yangın var.biber 16 lira oldu.
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NATHEN DRAKE: İRLANDALI HRİSTİYAN SPORCU MÜSLÜMAN SPORCUYA YENİLDİ. MÜSLÜMAN DÖVÜŞÇÜ HRİSTİYAN DÖVÜŞÇÜYÜ YENDİ. MÜSLÜMAN HABİB HRİSTİYAN RAKİBİNİ DEVİRDİ. NEFRET EDİYORUM HABİBTEN YERDE BÖCEK GİBİ DÖVÜŞÜYOR.
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KORKAK ! :D: TAVUKLAR BİLE SENDEN YÜREKLİDİR ADİ HERİF
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VURKAÇ: Yediği dayaktan sonra müslüman olur zannetmiştim ama anlaşılan beyin lob''larındaki hasar tahmin ettiğimden de fazla :)
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