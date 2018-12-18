Conrad İstanbul Bosphorus'tan "Fındıkkıran" Geçti

16 Aralık Pazar günü Boğaz manzarasıyla ünlü Summit Bar&Terrace'ın enfes kahvaltı servisiyle başlayan, ardından Conrad İstanbul Bosphorus'un Fındıkkıran konseptiyle süslenmiş lobisinde Tan Sağtürk'ün hikaye dinletisi ile devam eden etkinliğe çok sayıda seçkin davetli katıldı.

Lüks hizmet anlayışı ile konuklarına unutulmaz deneyimler yaşatan Conrad İstanbul Bosphorus, yaklaşan yılbaşına özel gerçekleştirdiği "Ada Bale Gösterisinde-Fındıkkıran" hikaye dinletisinde ünlü balet Tan Sağtürk'ü ağırladı. Doğan Egmont Yayınevi'nden çıkan ve Tan Sağtürk tarafından kaleme alınan müzikli hikaye kitabı "Ada Bale Gösterisinde-Fındıkkıran"'ın dinletisine Seçkin Piriler ve oğlu Volkan Tangöze, Çocuk Yıldız Lavinya Ünlüer, Moda Tasarımcısı Ezra Çetin ve Zeynep Soylu'nun da aralarında olduğu çok sayıda ünlü isim katıldı.

16 Aralık Pazar günü, Conrad İstanbul Bosphorus'un panoramik Boğaz manzarası ile ünlü Summit Bar & Terrace'ında geleneksel Türk kahvaltısı ile başlayan etkinlik, Fındıkkıran konseptiyle süslenmiş Conrad lobi alanında Tan Sağtürk ile "Ada Bale Gösterisinde-Fındıkkıran" hikaye dinletisi ile devam etti. Conrad İstanbul Bosphorus'un yeni yıl ruhuna yakışan atmosferinde, dünyaca ünlü Fındıkkıran Balesi'nden esinlenerek hazırlanan ve bu kez Sağtürk'ün sesiyle hayat bulan hikaye, davetliler tarafından büyük beğeni ile karşılandı.

Pazar kahvaltılarının en keyifli adresi "Summit Bar&Terrace"

Tan Sağtürk ile "Ada Bale Gösterisinde-Fındıkkıran" dinletisinin kahvaltı daveti, Conrad İstanbul Bosphorus'un Boğaz manzarası ile ünlü mekanı Summit Bar&Terrace'ta gerçekleşti. Mekan, her Pazar günü 10:00-14:00 saatleri arasında misafirlerini doğal ürünlerden oluşan geleneksel Türk kahvaltısı ile karşılıyor. Konforlu ve nezih bir atmosferde servis edilen, yöresel lezzetlerin ön planda olduğu Pazar kahvaltıları, hafta sonu ailesiyle ya da arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirmek isteyenler tarafından sıklıkla tercih ediliyor.

Kaynak: Bültenler