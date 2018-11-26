Conrad Talks'ın Kasım Ayı Teması "Ekolojik Duyarlılık"

29 Kasım Perşembe günü saat 19:00'da 'Ekolojik Duyarlılık' temasıyla gerçekleştirilecek olan Conrad Talks, gazeteci ve sanat eleştirmeni Ayşegül Sönmez moderatörlüğünde, bir şarap üreticisi, bir pop yıldızı, bir aktivist ressam, bir aktivist vegan yazar ve Roma Bostanı İnsanları'nı ağırlayacak.

İstanbul'un tam kalbinde yer alan Conrad İstanbul Bosphorus, kültür ve sanat dünyasından isimleri konuk ettiği Conrad Söyleşileri'ne, bu kez eşsiz Boğaz ve İstanbul manzarası sunan mekanı Summit Bar & Terrace'ta devam ediyor. 29 Kasım Perşembe saat 19:00'da gerçekleşecek olan Conrad Söyleşileri'nin (Conrad Talks) bu ayki teması hepimizi yakından ilgilendiren bir konu olan "Ekolojik Duyarlılık" olacak.

Moderatörlüğünü Gazeteci ve Sanat Eleştirmeni Ayşegül Sönmez'in üstleneceği söyleşide, Pop yıldızı Batuhan Sevimo, hepimizi ekolojik duyarlılık sahibi bir şarkıcının neleri değiştirebileceğini düşünmeye sevk ederken; aktivist ressam Gökçe Erhan, Karadeniz'de verdiği çevreci mücadelenin öyküsünü anlatacak. SUVLA şaraplarının kurucusu Selim Ellialtı, SUVLA şarapları üretiminin yanı sıra organik gıdaya duyduğu yeni tutkusunu aktarırken; Gazeteci/Yazar Zulal Kalkandelen bir vegan olarak veganlıkla ilgili merak ettiğimiz sorulara düşündürücü yanıtlar verecek. Söyleşinin diğer konukları ise betondan daha iyi bir alternatifimiz olduğunu her fırsatta dile getiren ve şehirdeki bahçelerimize sahip çıkmanın yollarını anlatacak olan Roma Bostanı İnsanları olacak.

Etkinliğe katılımın ücretsiz olduğu Conrad Talks, bu ay kalabalık kadrosuyla her zamanki gibi hayat ve sanat hakkında çok şey konuşmaya ve konuşturmaya devam edecek.