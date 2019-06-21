Conrad Wedding Talks'a ünlü isimlerin ilgisi büyüktü

Açıldığı günden bu yana unutulmaz düğünlere ev sahipliği yapan Conrad İstanbul Bosphorus ve 2006 yılından bu yana kadın modasında güçlü tasarımlarıyla dikkat çeken EzraTuba, 20 Haziran Perşembe akşamı yılın düğün trendlerinin konuşulduğu keyifli bir etkinliğe imza attı.

Conrad İstanbul Bosphorus, ünlü konuşmacılar ile cemiyet ve magazin hayatının ünlü isimlerini bir araya getiren yılın düğün trendlerinin konuşulduğu 'Conrad Wedding Talks with EzraTuba' etkinliğini 20 Haziran Perşembe akşamı Conrad Panoramic Terrace'da eşsiz Boğaz manzarasına karşı gerçekleştirdi.

Yenilikçi EzraTuba markasının kurucuları Ezra Çetin ve Tuba Çetin, gelinlik mağazalar zinciri Beyaz Butik'in sahibi Hatice Özil, ünlü saç tasarımcısı Sabit Akkaya, elmas yüksek konseyi mücehver danışmanı Aylin Gözen, L'orient Mücevher'in sahibi Gamze Doğançay, MG International Fragrance Company'den Duygu Beşbıçak, make up artist Erkan Uluç ve Şebnem Event Design kurucusu Şebnem Mardini'nin konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte lüks düğün konseptlerinde yeni trendler masaya yatırıldı.

Aralarında Arzu Kunt, Berrin Aşıcıoğlu, Duygu Beşbıcak, Elif Girgin, Elif İnci Aras, Feza Fırat, Başak Sungur Oral, Fırat- Ceren Hatipoğlu, Yeşim Akıncı, Levent Demir, Zeynep Toker, Serap Sarı, Hilal Mocan, Nazan Cihan, Oya zanlat Onat, Nilgün Esinli, Günsel Ülkü, Hacet Özyiğit ve Nuray Fenerlioğlu gibi ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşen 'Conrad Wedding Talks with EzraTuba' etkinliğinin moderatörlüğünü ise Müge Tezman Sırmabıyık yaptı.

Conrad İstanbul Bosphorus, klasikleşen kültür sanat buluşmaları "Conrad Söyleşileri"nde (Conrad Talks) olduğu gibi, belirli aralıklarla gündemi yakalayan söyleşi serileriyle de misafirlerini ağırlamaya devam edecek.

Kaynak: Bültenler