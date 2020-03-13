Consumers in Geneva stock up amid ecalating coronavirus fears
MARCH 13: Various shots from empty shelves inside a supermarket in Geneva, Switzerland, on Friday, March 13, 2020. More than 1,000 cases were reported in Switzerland by federal authorities as of Friday, as well as nine deaths, with most victims elderly people with pre-existing health conditions. -
13.03.2020 22:04 | Son Güncelleme: 13.03.2020 22:06
MARCH 13: Various shots from empty shelves inside a supermarket in Geneva, Switzerland, on Friday, March 13, 2020. More than 1,000 cases were reported in Switzerland by federal authorities as of Friday, as well as nine deaths, with most victims elderly people with pre-existing health conditions.-
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Consumers in Geneva stock up amid ecalating coronavirus fears
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