Menü
Haberler ›› Güncel ››Consumers in Geneva stock up amid ecalating coronavirus fears - Güncel

Consumers in Geneva stock up amid ecalating coronavirus fears

MARCH 13: Various shots from empty shelves inside a supermarket in Geneva, Switzerland, on Friday, March 13, 2020. More than 1,000 cases were reported in Switzerland by federal authorities as of Friday, as well as nine deaths, with most victims elderly people with pre-existing health conditions. -

13.03.2020 22:04 | Son Güncelleme: 13.03.2020 22:06
MARCH 13: Various shots from empty shelves inside a supermarket in Geneva, Switzerland, on Friday, March 13, 2020. More than 1,000 cases were reported in Switzerland by federal authorities as of Friday, as well as nine deaths, with most victims elderly people with pre-existing health conditions.
-
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Consumers in Geneva stock up amid ecalating coronavirus fears

Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı Güncel
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarının nasıl olduğunu açıkladı Güncel
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarının nasıl olduğunu açıkladı
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak Güncel
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi Güncel
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor Güncel
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu Güncel
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi