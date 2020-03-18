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Contagion film konusu nedir? Salgın film konusu nedir? Contagion film oyuncuları kimler? Salgın hastalık konulu en popüler ve tanınmış film! Corona!

Corona virüsün tüm dünyada küresel bir boyuta ulaşması ile insanlar virüs ve salgın hastalıkları konu edinen filmleri izlemeye başladı. Contagion filmi gerçekçi senaryosu ve koronavirüs benzerliği ile tüm insanların dikkatini çekiyor.

18.03.2020 16:44 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:49
Contagion film konusu nedir? Salgın film konusu nedir? Contagion film oyuncuları kimler? Salgın hastalık konulu en popüler ve tanınmış film! Corona!

Contagion, Türkçe adı ile Salgın filmi 2011 yapımı olmasına rağmen senaryosundaki gerçekçilik ve öngörüleri ile tüm insanların tekrardan dikkatini çekti. Özellikle bugünlerde bütün dünyayı ve insanlığı tehdit eden koronavirüs salgını ile olan benzerliği nedeni ile sosyal medyada gündem olan film merak ediliyor, araştırılıyor ve izleniyor. Salgın filmi hakkında detayları sizler için kaleme aldık.

CONTAGİON SALGIN FİLMİ TANITIMI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SALGIN CONTAGİON FİLMİ KONUSU NEDİR?

Beth Emhoff, bir iş gezisinden döndüğünden iki gün sonra, ölür. Doktorlar kocasına bunun nedeni hakkında bir fikirleri olmadığını söylerler. Çok geçmeden, başkaları da aynı belirtileri göstermeye başlar. Yoğun öksürük ve ateş, ardından gelen nöbet, beyin kanaması ve ölüm. Bir günde gerçekleşen sayısız insan etkileşimiyle güçlenen salgın tüm ülkelere yayılır. Küresel bir salgın patlak verir.

SALGIN CONTAGİON FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Marion Cotillard

Matt Damon

Jude Law

Gwyneth Paltrow

Kate Winslet

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Etiketler : Gündem, Güncel
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

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