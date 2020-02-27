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'Contagion (Salgın)' filmi koronavirüs salgınını öngördü mü?

Bugün bu listede 30. sırada olan film neden yeniden popüler oldu? Bir kurgu olan film yeni koronavirüs salgınını öngördü mü?

27.02.2020 09:48 | Son Güncelleme: 27.02.2020 09:48'Contagion (Salgın)' filmi koronavirüs salgınını öngördü mü?
(Covid-19) salgını kısa sürede neredeyse tüm dünyaya yayıldı. Salgında ölenlerin sayısı ise 2 bin 770'i buldu. Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkıp dünya genelinde 81 binden fazla kişiye bulaşan hastalık 2011 yapımı 'Contagion (Salgın)' filmini yeniden gündeme getirdi.

Steven Sodeberg'in yönettiği ve Gwyneth Paltrow, Matt Damon, Jude Law, Kate Winslet gibi önemli oyuncuların yer aldığı film, yeni koronavirüsün görülmeye başlandığı ocak ayında iTunes'un ABD'de en çok kiralanan filmler listesinde bir anda ilk 10'a girdi.
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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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