Contagion (Salgın) filmi koronavirüs sebebiyle 'Warner Bros'un en çok aranılan 2. yapımı' oldu
2011 yapımı Contagion (Salgın) filmi koronavirüs sebebiyle Warner Bros'un en çok aranılan 2. yapımı oldu. Filmin senaryosu koronavirüs salgınında yaşananlarla büyük benzerlikler gösteriyor.
11.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:30
Yaklaşık 9 sene önce gösterime giren ve gişede büyük bir başarı elde edemeyen 2011 yapımı Contagion (Salgın) filminin, ölümcül koronavirüs salgını sonrası Warner Bros kataloğunda en çok aranan 2. filme yükseldiği açıklandı.
Kate Winslet, Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow ve Michael Douglas gibi yıldızları kadrosunda bulunduran film daha önce yapımcı firma Warner Bros'un kataloğunda 270'inci sırada bulunuyordu. Contagion, Amazon Prime listelerinde de üst sıralara tırmanırken, Apple'ın iTunes ilk 10 sıralamasına da oldukça yaklaştı.
Kate Winslet, Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow ve Michael Douglas gibi yıldızları kadrosunda bulunduran film daha önce yapımcı firma Warner Bros'un kataloğunda 270'inci sırada bulunuyordu. Contagion, Amazon Prime listelerinde de üst sıralara tırmanırken, Apple'ın iTunes ilk 10 sıralamasına da oldukça yaklaştı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Warner Bros, Dünya
Manşet
Haberler
Haberler
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Haberler
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Haberler
Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı
Haberler
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Haberler
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Haberler
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek