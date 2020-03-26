Conte: Görünmez ve sinsi bir düşmanla savaşıyoruz
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle daha önce görülmemiş bir krizle karşı karşıya olduklarını ve görünmez, sinsi bir düşmanla savaştıklarını belirtti.
26.03.2020 08:10 | Son Güncelleme: 26.03.2020 08:10
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle daha önce görülmemiş bir krizle karşı karşıya olduklarını ve görünmez, sinsi bir düşmanla savaştıklarını belirtti.
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Kaynak: Dunya.com