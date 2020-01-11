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Conte ile Macron telefon görüşmesinde Libya'yı ele aldı

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefonda görüştü.

11.01.2020 22:04 | Son Güncelleme: 11.01.2020 22:04Conte ile Macron telefon görüşmesinde Libya'yı ele aldı
Başbakanı Giuseppe Conte ile Fransa Emmanuel Macron, telefonda görüştü.
İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Conte ile Macron'un bugün öğleden sonra telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Conte'nin Başbakanı Fayiz es-Serrac ile bugün, Libya'nın doğusundaki isyancıların lideri darbeci Halife Hafter ile de çarşamba günü yaptığı görüşmelerin içeriğine dair bilgiler paylaştığı ifade edildi.
Açıklamada, "Başbakan Conte ve Cumhurbaşkanı Macron, Libya'da istikrar ve barış sürecini teşvik için Avrupa düzeyinde koordinasyonun önemini vurguladı." ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanı, İtalya, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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