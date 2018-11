Conte'nin Gizli Keşfi

CELAL UMUT EREN

13 maçta attığı 14 golle yıldızlaşan Kasımpaşa 'nın forveti, geç de olsa beklediği zirveye yükseliyor. 2012 yılında ünlü teknik direktör Antonio Conte tarafından Juventus 'a transfer edilen Senegalli yıldız, 27 yaşından sonra başarıya koşuyor.Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta sonunda Kasımpaşa'da Mbaye Diagne fırtınası esiyor. 27 yaşındaki forvet, ligde 13 maçta 14 gol bularak krallık koltuğunda oturuyor. 2 de asisti olan yıldız isim, başarısıyla göz kamaştırıyor.2017-18 sezonunun devre arasında Çin 'in Tianjin Teda takımından bedelsiz olarak Kasımpaşa'ya transfer olan Diagne, her geçen gün biraz daha fazla üzerine koyuyor.Senegalli oyuncu adeta kariyerinde ikinci baharını yaşıyor. Şu anda ligin açık ara en formda ismi olan tecrübeli futbolcunun geçmişi de bir hayli ilgi çekiyor. Futbol kariyerinin ilk adımlarını İtalya 'da atan yıldız oyuncu, Serie C ve Serie D takımları olan Brandizzo ile Bra'da iki senede 60 maçta 50 gol atarak tüm scoutların dikkatini çekti.Çin'de toparlandı2012 yılında henüz 21 yaşında iken dönemin Juventus Teknik Direktörü Antonio Conte tarafından keşfedilen Diagne, İtalya'nın devine transfer edildi.Temmuz 2013'te Conte'nin bizzat isteğiyle Juventus'a imza atan golcü futbolcu, 13 Eylül 2013'te tecrübe edinmesi için Fransa 'nın Ajaccio takımına kiralandı.Daha sonra İtalya'ya dönme şansı olmayıp sırasıyla Belçika ve Suudi Arabistan liglerine kiranan Diagne, aradığı huzuru Macaristan 'da Ujpest'te buldu.Ujpest'te Türkiye 'dekine benzer bir performansla 10 maçta 11 gol atan Diagne, hemen Çin takımlarından Tianjin Teda'nın ilgisini çekerek, dönemin transfer modasına uyum sağladı, 2 milyon euroya imzaladı.Çin'de attığı 16 golle yeniden toparlanan Diagne, Kasımpaşa tarafından bedelsiz olarak kadroya katıldı. Geçen sezonun ikinci yarısıyla beraber 30 maçta 26 gol attı.Büyüklere bedelMbaye Diagne, tek başında Spor Toto Süper Lig'in büyük takımlarına kafa tuttu. Senegalli yıldız, 13 maçta 14 gol atarken, Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray 'ın forvetlerini tek başına solladı.Ligde 12 golü bulunan Fenerbahçe'yi tek başına geçen 27 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'da 4 gollü Eren Derdiyok , Beşiktaş'ta da 3'er golleri olan Mustafa Pektemek ve Vagner Love'u geride bıraktı. 2018 yılı hesaba katıldığında da 30 golü olan Diagne, Süper Lig'in en golcü futbolcusu oldu.Milli takım müjdesiKasımpaşa'da kendine gelen Mbaye Diagne, adeta kariyerinde zirve yaptı. 27 yaşında, Senegal Milli Takımı'na çağrılarak, kulüp kariyerini milli formaya da taşıyan tecrübeli futbolcu, 2019'da düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası öncesi umut oldu.İngilizlerin takibiSpor Toto Süper Lig'de gollerini sıralayan Mbaye Diagne, İngiliz kulüpleri tarafından yakından izleniyor. Wolverhampton başta olmak üzere Leeds United gibi kulüplerin transfer listesinde olan Kasımpaşalı oyuncu, performansıyla daha fazla dikkat çekiyor.23 olduKasımpaşa'da Mbaye Diagne'nin hücumdaki partnerleri olan Samuel Eduok ve Trezeguet, büyülemeye devam ediyor. Üç futbolculunun toplam gol sayıları 13 haftada 23 oldu.