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Contemporary Istanbul'da "Dialogues 2019" programı

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen galeri, sanatçı, kurum ve kuruluşlarını İstanbul'da sanatseverlerle bir araya getirmeyi hedefleyen 14. Contemporary Istanbul (CI) kapsamında paneller düzenlenecek.

09.09.2019 13:36 Contemporary Istanbul'da
Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen galeri, sanatçı, kurum ve kuruluşlarını İstanbul'da sanatseverlerle bir araya getirmeyi hedefleyen 14. Contemporary Istanbul (CI) kapsamında paneller düzenlenecek.,
Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı ile İstanbul Kongre Merkezi'nde 12-15 Eylül'de gerçekleştirilecek fuarda 22 ülkeden, 74 galeri, 510 sanatçı ve bin 400'den fazla çağdaş sanat eseri yer alacak.
Contemporary Istanbul Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı (CI-SKEV) ve Art o Rama işbirliğiyle "Dialogues 2019" ismiyle 12 Eylül'de gün boyu düzenlenecek paneller Delfina Vakfı Yardımcı Direktörü Salma Tuqan yönetiminde gerçekleştirilecek.
Bu kapsamda Sveva D'Antonio moderatörlüğünü üstlendiği, Andrea Bagnato ve Jumano Manna'nın konuşmacı olduğu "Tarımsal Düğümlenmeler", Ismail Einashe'nin moderatör olduğu Invernomuto ve Ayeesha Hameed'in konuşma yapacağı "Siyah Akdeniz" panelleri sanatseverlerin ilgisine sunulacak.
Tara Londi'nin ana konuşmacı olduğu "Gaia Binlerce İsme Sahip", Farshad Mehdizadeh'nin ana konuşmacı olduğu "İçeriğin Yapısı" ve Reşat Moral'in moderatörlüğünde Lawrence M. Kaye'nin konuşmacı olduğu "Sanat Hukuku" panelleri de "Dialogues 2019" kapsamında Contemporary Istanbul'un etkinlikleri arasında yer alacak.

İstanbul, Türkiye, Eylül, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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