"Contemporary Istanbul" eylülde başlayacak

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek "Contemporary Istanbul"un (CI) artistik direkto¨rlu¨gˆu¨nu¨, Fransız küratör Anissa Touati u¨stlenecek.
Her eylül ayında Türkiye
ve dünya çağdaş sanatından örnekleri bir araya getiren etkinlik, 12-15 eylül tarihlerinde sanatseverlerle buluşacak.
Basın toplantısında konuşan Güreli, " İstanbul
'u dünyanın sanat merkezi yapmak için büyük bir fırsat var elimizde. Bu fırsatı değerlendirelim, dünyaya anlatalım. İlgili bütün kurumların da ülke yararına bu anlatımda yer almasını umuyorum." dedi.
Güreli, kentteki ku¨ltu¨rel programı gelis¸tirmek ic¸in aktif olarak c¸alıs¸tıklarına işaret ederek, "Eylu¨l ayı ve sonrasında I·stanbul'da sanata yapılan yatırımlar bizi c¸ok heyecanlandırıyor. 16. I·stanbul Bienali ve o¨nu¨mu¨zdeki aylarda s¸ehirde ac¸ılacak yeni mu¨zeler de dahil olmak u¨zere bu yılki program ve o¨nu¨mu¨zdeki iki yılın sanat takvimi bizi c¸ok mutlu ediyor ve bunu sizlerle paylas¸maktan da ayrıca kıvanc¸ duyuyorum." diye konuştu.
"İstanbul'la ilgili pozitif bir algı oluştu"
İstanbul'da birkaç yıl içinde gerçekleşecek kültür ve sanat projelerine değinen Güreli, bu sene İstanbul'a farklı bir CI sunduklarını kaydederek, "Bütün o zor seneleri biraz daha geride bırakıyoruz. Nispeten İstanbul'un bütün dünyada çok daha fazla ilgi gördüğü, çok daha fazla insanın ülkemizi ziyaret ettiği bir senedeyiz. Böyle pozitif bir algının oluştuğunu söyleyebilirim." değerlendirmesini yaptı.
Ali Güreli, yeni bir sanat direktörünün yanı sıra etkinliğe pek çok açıdan yenilenmiş bir ekiple hazırlandıklarını vurgulayarak, "Bu sene bazı yeni galeriler de ekliyoruz. Onlarla olan kontratları tamamladık. Şu anda 20'den fazla yeni galeri var. Yeniden kastım ilk defa İstanbul'a gelecek olan galeriler var. Onları İstanbul'daki sanat ortamına alıştırmak kolay olmadı. Çok seyahat edildi, çok fuar gezildi." ifadelerini kullandı.
"CI bir eğitim kurumuna dönüştü"
Güreli, CI'ın iki önemli sorumluluk üstlendiğini aktararak, şu bilgileri verdi:
"CI İstanbul'u dünyaya anlatma görevini aldı ve bunu yapıyor. Sanat dünyasında Contemporary Istanbul tanınır oldu. Aynı zamanda bir eğitim kurumuna da dönüştü. Özellikle geçtiğimiz seneki ziyaretçi sayısının yüzde 64'ünün 35 yaş altında olduğunu tespit ettik. Çok genç bir kitle izliyor. O genç kitleye de bu sergi farklı bir mesaj ve heyecan verecek. İçlerinden bazılarında ileride bu sergide yer alma isteğini doğurmak da istiyoruz."
Bu yıl 7. düzenlenecek "Plugin" adlı yeni medya, dijital sanatlar ve video anlatılarını içeren çalışmalardan da bahseden Güreli, küratörlüğünü Esra Özkan'ın üstleneceği etkinliğe ilişkin, "Genç
kitlenin ilgisini çekecek diye düşünüyorum. Dünyadaki başka hiçbir fuarda yeni medya sanatına ve teknolojiyle bağlantılı sanata ayrı bir bölüm oluşturulmadı. Biz bunu ısrarla devam ettiriyoruz. Bu alanda çalışan sanatçılara ayrı bir motivasyon kaynağı olduğunu görüyoruz." dedi.
"CI uluslararası bir zemin"
CI Yu¨ru¨tme Kurulu u¨yesi Hasan Bu¨lent Kahraman da Türk güncel sanatının uluslararası boyuta yeni yeni tırmandığını söyleyerek, "Bu bakımdan Contemporary Istanbul'un son derece önemli bir fonksiyonu var. Burası uluslararası bir zemin. Uluslararası koleksiyoncular, galeriler geliyor. Bunların arasında dünyanın en önemli galerileri de var." şeklinde konuştu.
İstanbul'un kültür yatırımına yöneldiğini kaydeden Kahraman, "Yani artık şu bilince varıldı, bir kültür yatırımcılığı olmaksızın sadece sermaye yatırımcılığıyla bir yere varılmaz. Bu yavaş yavaş geliştirildi ve şimdi bir zirve noktasındayız bunun çok iyi değerlendirilmesi lazım." dedi.
"14. Contemporary Istanbul" hakkında
Gu¨ney Fransa'daki ilk uluslararası sanat fuarı olan ART-O-RAMA ile 2019 edisyonları ic¸in bir is¸ birligˆi yapılacak etkinlikte, bu kapsamda iki fuar ve ilk defa 2019 konus¸ma programının bir parc¸ası olan bir dizi "Akdeniz Ufukları" temalı konus¸ma serileri du¨zenlenecek
Konus¸maların moderato¨rlu¨gˆu¨nu¨ Delfina Foundation Mu¨du¨r Yardımcısı Salma Tuqan yapacak. Etkinliklere koleksiyonerler, sanatc¸ılar ve paydas¸lar davet edilecek.
Bucuresti Mall'un destegˆiyle 2017'de bas¸layan "Galeri Destek Programı" 14. edisyonda da katkısını su¨rdu¨recek. Galeri Destek Programı ile du¨nyanın do¨rt bir yanından galerilerin daha genis¸ bir katılımına olanak sagˆlanacak.
Etkinlik Akdeniz Ufku ile 10 Eylu¨l'deki konus¸malarla bas¸layacak. Özel davetliler ic¸in o¨n izleme 11 Eylu¨l'de gerc¸ekles¸tirilecek. Genel katılım ise 12-15 Eylu¨l'de olacak.