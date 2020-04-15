Continental'dan yeni yol güvenliği teknolojileri
Continental, araçların potansiyel risklere karşı önleyici eylemde bulunmalarını sağlayan bir teknoloji geliştirdi.
15.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:32
Eşleşmiş sensörler, veri işleme ve yardım sistemleri sayesinde araç, ilerideki virajlardan ve yol yüzeyi koşulları hakkında önceden bilgi alabilecek ve hem hızlı hem de güvenli bir yolculuğu sağlayarak konforlu seyahat edebilecekler.
Continental eHorizon öngörülü, sanal bir sensör olarak işlev görüyor
Continental, kazasız araç kullanımını yeni bir güvenlik düzeyine taşıyan Vision Zero için pek çok köklü teknolojiyle ağ oluşturuyor. Örneğin, Yol Durumu Gözlemcisi yol koşullarını kuru, ıslak, çok ıslak, karla kaplı ve buzlu olarak sınıflandırmak için Elektronik Denge Kontrolü (ESC) ve kamera sistemleri gibi araçta mevcut olan sistemleri kullanıyor. Bu sınıflandırmaya dayanan tahmini bir sürtünme katsayısı kullanılarak, lastiklerin yolun ilgili bölümünü ne kadar iyi tutacağı tahmin ediliyor. Yol Durumu Gözlemcisi, eş zamanlı olarak sürtünme katsayısı verilerini Continental Bulut'a iletiyor. Burada diğer araçların sürtünme katsayıları hakkındaki bilgiler ile sıcaklık ve yağış gibi hava durumu verileri de toplanıyor.
Continental, yoldaki nesneleri tespit edebilen ve meydana gelebilecek tehlikeli durumları tahmin edebilen modeller oluşturmak için yapay zekayı da kullanıyor. Bu modeller değişen koşullara tepki verebiliyor ve öğrenme yoluyla işlevleri ayarlamak için giren ve çıkan verileri kullanıyor. Bunlara ek olarak sistem, görüntü işleme ve nesne algılama için sinir ağları da kullanıyor. Tüm bu bilgileri içeren uygun veri paketleri daha sonra yolun ilgili bölümü boyunca seyahat eden araçlara iletiliyor. Araçtaki, eHorizon alıcısı bu verileri alarak işliyor.
Continental eHorizon Ürün Müdürü Anton Klöster şunları söyledi: "eHorizon, farklı kaynaklardan gelen verileri birbirine bağlayan, akıllıca değerlendiren ve diğer araçlara aktaran ek bir sanal sensör. Böylece tüm koşullarda karayolu güvenliğini yeni bir seviyeye taşıyoruz."
Bugün, eHorizon daha iyi yakıt ekonomisi elde etmek ve otomatik sürüş işlevlerini etkinleştirmek için kamyon sürücülerine başarıyla destek veriyor. Ancak, yol koşullarının değerlendirilmesi tamamen yeni. Gelecekte, dinamik sürtünme katsayısı haritaları oluşturmak için Yol Durumu Gözlemcisindeki verileri kullanmanın mümkün hale gelmesiyle, eHorizon bu yeni bilgiyi daha fazla yol güvenliği ve konforu için hesaplamalarına dahil edecek. Yollardaki sürtünme katsayıları hakkında güncel bilgiler, hava durumu verileri ve doğru tahminler sağlamak için ek kaynaklardan gelen yol yüzey koşulları ile ilgili bilgilerle birleştiriliyor. Bu nedenle eHorizon, geçmişte olduğu gibi yalnızca mevcut yol koşullarının statik özellikleri (eğri yarıçapları, gradyanları, eğimleri) değil aynı zamanda ilerideki yol durumu hakkında da kesin bir bilgiler sunuyor.
PreviewESC araç hızını gerçek zamanlı duruma uyarlıyor
eHorizon'dan gelen bu bilgiler, Continental tarafından geliştirilen ek bir ESC işlevi olan PreviewESC için çok önemli. eHorizon, mevcut yolun sürtünme katsayısı ve eğri yarıçapı ile ilgili verileri hazırladığında PreviewESC bunu, aracın örneğin bir sonraki virajı güvenli bir şekilde alabilmek için çok hızlı hareket edip etmediğini belirlemek üzere gerçek araç hızı ile karşılaştırıyor. Bu gibi durumlarda, PreviewESC,araç üreticisinin konfigürasyonuna bağlı olaraksürücüyü uyarıyor ve gerekirse araç hızını ayarlamak için otomatik olarak hafifçe fren yapıyor.
PreviewESC Proje Yöneticisi Jakov Sprljan ise şu bilgileri paylaştı: "PreviewESC kör bir viraj olması, dikkatinin dağılması veya yol yüzeyindeki koşulları yanlış değerlendirmesi nedeniyle sürücünün çok hızlı seyrettiği durumlarda destek sağlıyor."
Eğer viraj nemli veya buzlu ise örneğin, böyle bir frenleme müdahalesi kuru yol koşullarından çok daha erken bir zamanda gerçekleşir. Bu duruma özel, öngörü işlevi yalnızca Vision Zero'ya giden yolda bir başka adımı temsil etmiyor, aynı zamanda geleceğin otomatik ve otonom sürüşü için bir gerekliliği de karşılıyor. Bunun nedeni, her koşulda en uygun sürüş stratejisini seçmek için bu tür araçların sadece önlerindeki rotanın tamamını bilmesi değil, aynı zamanda yoldaki mevcut yol tutuşunu da bilmek zorunda olmasıdır. Beklenen hız ayarı sayesinde, eHorizon acil manevra olasılığını azaltıyor ve yolculuğu tamamen daha rahat ve keyifli hale getiriyor.
eHorizon yeni işlevler sunacak
PreviewESC'ye ek olarak, gelecekte eHorizon yardımıyla yeni fonksiyonlar mümkün olacak. Mesela sistem, acil frenlemenin optimal zamanlamasını düzenleyebilecek. Bununla birlikte sürüş sırasında henüz görünmeyen bir trafik sıkışıklığının son noktası bile eHorizon yardımı ile doğru bir şekilde tahmin edilebilecek. eHorizon, Araç-X (V2X) iletişiminin bir yapı taşı durumunda. Ayrıca güvenliği artırmak için daha iyi kapsama ve tam işlevsellik sağlamak üzere araçtan-araca iletişimi genişletiyor ve destekliyor. Sensör teknolojisinden veri işlemeye ve sürüş fonksiyonlarındaki uygulamalara kadar, bu amaçla kullanılan teknolojilerin hepsi Continental'de mevcut ve kullanıma hazır durumda bulunuyor.
Kaynak: Carmedya.com
Etiketler: Bentley Continental, Araç, Otomobil