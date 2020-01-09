Continental Travel Show ile 3 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da

Etkinliği düzenleyen Londra merkezli DK Design'ın Genel Müdürü Onur Korkmaz, ağırlıklı Rusya olmak üzere, Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Polonya gibi ülkelerden 70 acente ve 120 katılımcıyı ağırlayacaklarını belirtti.

CİROLARI 50 MİLYON DOLAR VE ÜZERİNDE

Etkinliğe katılan MICE ve lüks segment çalışan acentelerin ortalama cirosunun 50 milyon dolar civarında olduğunu kaydeden Korkmaz, etkinlikle birlikte hem Türkiye 'ye olan güven algısının güçleneceğini, hem de ileriki süreçte Avrupalı MICE ve lüks acentelerin de Türkiye'ye bakışının değişeceğini ifade etti.

''DİKKATLERİ İSTANBUL'A ÇEKMEK İSTEDİK''

Rusya ve BDT pazarlarındaki acentelerin ulaşım kolaylığı ve bilinirlik nedeniyle daha çok Antalya'ya odaklandığını ifade eden Onur Korkmaz, etkinliği burada yaparak dikkatleri İstanbul 'a çekmek istediklerini söyledi. Korkmaz, İstanbul'un taşıdığı potansiyel göz önüne alındığında, etkinliğin İstanbul lüks turizmi için olan önemine vurgu yaptı.

HEM OTELLER HEM DMC ACENTELERİ KATILACAK

Yapılacak etkinliğe hem otellerin hem de DMC (destinasyon yönetim şirketi) acentelerinin katılacağına dikkat çeken Korkmaz, aralarında Türkiye'den Four Seasons, Çırağan Palace Kempinski, Regnum Carya,Consul Travel, Gloria Golf, Raffles otelleri gibi sektörün önde gelen markalarının bulunduğu 40 işletmenin etkinlikte yer alacağını ifade etti.

''MICE VE LÜKS SEGMENTİNDE BULUNDUKLARI ÜLKELERİN ÖNCÜ ACENTELERİ''

İstanbul'a gelecek acentelerin MICE ve lükse segmentte, bulundukları ülkelerin öncüleri olduğunun altını çizen Korkmaz, ''Bu acentelerin yetkililerini bu tip organizasyonlara dahil etmek zordur. Ancak ciddi potansiyel gördükleri şehirlerdeki organizasyonlara dahil olurlar. Bu nedenle bu acente temsilcilerinin İstanbul'a gelmesi İstanbul açısından son derece önemli. Amacımız, iş yapan, üreten, karar veren ve çevresinde kanaat oluşturabilen isimlerin etkinliğe katılmasıydı. Şu ana kadar hem yurt dışındaki katılımdan hem Türkiye içindeki talepten son derece memnunuz. Önümüzdeki yıllarda bu etkinliği Kapadokya, Bodrum gibi destinasyonlara da yaymak istiyoruz.'' diye konuştu.

DUBAİ, MALDİVLER VE İNGİLTERE'DEN DE KATILIM VAR

Korkmaz, İngiltere, Maldivler ve Dubai gibi ülkelerden de sektörün önde gelen isimlerinin organizasyona katılım sağlayacağını belirterek "Continental Travel Show'' organizasyonunu İstanbul da geleneksel hale getirerek, Uluslararası Luxury ve MICE turizminin önde gelen isimleri için bir buluşma noktası haline getirmek istiyoruz.''İstanbul'' dünyanın en güzel şehirlerinden ve gerçek anlamda Continental bir şehir. İstanbul boğazı tüm güzelliği ile iki kıtayı hem ayırıyor hem de yakınlaştırıyor. Bizde kıtaların buluşma noktası olan bu muazzam şehri, bu özel organizasyona ev sahibi yapmaktan çok mutluyuz " dedi.

DEEP İN BOSPHORUS NİGHT

Yapılacak etkinlikle ilgili detayları da paylaşan Onur Korkmaz, ''Katılımcılar görüşme yapmak istedikleri isimleri sistemden seçerek randevu talep edecek. 15'er dakika arayla görüşmeler gerçekleştirilebilecek ve katılımcılar günde 30 görüşme yapma imkanı bulacak. Aynı günün akşamı saat 20.00'den sonra ise Sortie Club'da düzenleyeceğimiz 'Deep in Bosphorus Night' isimli geceyle, katılımcılarımız sınırsız bir eğlence yaşayacak. 4 Şubat'ta düzenleyeceğimiz İstanbul şehir turuyla katılımcılar, İstanbul'u daha yakından tanıma fırsatı bulacak.' dedi.