Continental Türkiye'nin Yeni Genel Müdürü Jaron Wiedmaier Oldu

Continental Türkiye'de üst düzey bir atama gerçekleştirildi.

Dünyanın en büyük uluslararası lastik ve orijinal ekipman tedarikçilerinden Continental'in Türkiye'deki faaliyetlerini sürdüren ekibin yeni Genel Müdürü Jaron Wiedmaier oldu. Wiedmaier 2003 yılından bu yana Rusya Continental Lastikleri Genel Müdürü olarak görev yapıyordu. Görevini Wiedmaier'e devreden Ali Okan Tamer ise Continental İngiltere ve İrlanda'nın yeni Genel Müdürü oldu.

Jaron Wiedmaier kimdir?

2003'den bu yana Continental Lastiklerinin Rusya faaliyetlerini sürdüren ekibin başında yer alan Wiedmaier, master eğitimini Almanya'da bilim ve teknik eğitim veren Otto von Guericke Üniversitesi Teknik Mühendislik bölümünde tamamladı. 1990 yılında Almanya'da Continental AG'de Müşteri Hizmetleri bölümünün başkanı olarak göreve başlayan Wiedmaier, Continental içinde çeşitli pozisyonlarda çalıştıktan sonra 2002 yılında Satış ve Pazarlama Müdürü olarak Continental Rusya'ya atandı. 2003 yılında Rusya Continental Lastikleri Genel Müdürü olan Wiedmaier, 15 yıldır bu görevi başarıyla sürdürüyordu.