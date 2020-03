Control'un Mart Ayı Güncellemesiyle İlgili Fragman Yayınlandı

505 Games ve Remedy Entertainment, Control oyununun çıkışı öncesinde yaptıkları duyuru ile The Foundation ve AWE adı altında iki genişletme paketinin yayınlanacağını söylemişti. Bu genişletme paketlerinden ilki olacak The Foundation, önümüzdeki Perşembe günü PC (Epic Games Store) ve PlayStation 4 için yayınlanacak.Geri sayım devam ederken 505 Games ve Remedy Entertainment, aynı gün yayınlanacak olan sıradaki Control güncellemesinin tanıtımını da yaptılar.The Foundation, ana senaryonun akabinde geçecek. Erişim sağlamak için ise öncelikle oyunu bitirmiş olmanız gerekiyor. Remedy Entertainment tarafından verilen detaylar doğrultusunda Foundation isimli bölgede geçecek olan hikayede, Monolith adı verilen gizemli bir yapının hasar aldığını ve Astral Plane sızıntısına neden olduğunu öğrenmiştik. Jesse Faden olarak bir yandan bu sızıntıyı durdurmanız, bir yandan da Operasyonlar Müdürü Helen Marshall 'ı bulmanız gerekecek.Hemen aşağıdan izleyebileceğiniz Mart ayı güncellemesi fragmanında, Control oyununa eklenecek olan yeniliklerden birkaçı tanıtılıyor. Mesela Shield yeteneği için yapabileceğiniz Shield Rush geliştirmesi sayesinde, koruma kalkanını kullanırken ileriye doğru atılarak düşman(lar)ınıza etkili saldırılar yapabileceksiniz. Bunun dışında haritanın okunabilirliği geliştirilecek, RTX ekran kartı kullanıcıları için NVIDIA DLSS 2.0 desteği sunulacak ve revizyondan geçirilmiş yetenek ağacı ve yetenek puanlarının dağılımını yeniden yapabilme seçeneği gibi yenilikler olacak.Bahsi geçen güncelleme Mart ayı içerisinde bütün platformlar için yayınlanacak olsa da, Xbox One kullanıcılarının The Foundation genişletme paketi için 25 Haziran 2020 tarihini beklemeleri gerekecek.

Kaynak: Tamindir