Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Çöp atmaya çıkan kadın, silahlı saldırıda öldü

ADANA'da evinden çöp dökmek için çıkan Aysel Akkurt, kimliği belirsiz kişi ya da kişlerce otomobilden açılan ateşle öldürüldü.

09.04.2020 12:24 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:24
Çöp atmaya çıkan kadın, silahlı saldırıda öldü

ADANA'da evinden çöp dökmek için çıkan Aysel Akkurt, kimliği belirsiz kişi ya da kişlerce otomobilden açılan ateşle öldürüldü.

Olay, Seyhan ilçesi Sarıhamzalı mahallesinde sabaha karşı meydana geldi. İddiaya göre, Ayşe Akkurt, çöp atmak için evinden çıktı. Ancak Akkurt'a plakası tespit edilemeyen otomobilden

ateş açıldı. Silah sesleri üzerine dışarı çıkan vatadaşlar tarafından ağır yaralı bulunan Akkurt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye gelerek araştırma yapan polis, olay yerinde 12 boş kovan buldu.

Polis , kimliği belirsiz kişi ya da kişileri belirleyerek, yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Seyhan, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı Haberler
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
Koronavirüs nasıl yayılıyor? Bilim insanları simülasyon paylaştı Haberler
Koronavirüs nasıl yayılıyor? Bilim insanları simülasyon paylaştı
’Açız’ diyen vatandaşa ’Geber’ yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı Haberler
"Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı Haberler
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım Haberler
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
Korona yasağını hiçe sayan baba: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor Haberler
Korona yasağını hiçe sayan baba: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
New York’ta, salgında ölüm oranları siyahi ve Hispaniklerde daha yüksek Haberler
New York'ta, salgında ölüm oranları siyahi ve Hispaniklerde daha yüksek
Haberler ›› Güncel ››Çöp atmaya çıkan kadın, silahlı saldırıda öldü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:00: İran'da korona virüsten ölenlerin sayısı 4 bini geçti - Haber 13:00: SUNUCU BURAK AKKUL KORONAVİRÜSÜ YENDİĞİNİ AÇIKLADI - Haber 13:00: Pakistan, Hint İHA'sını düşürdü - Haber 13:00: Gebze zabıtası fırın denetimlerini sürdürüyor - Haber 13:00: Büyükçekmece'de ağır hasarlı 64 daireli 8 binanın yıkım işlemlerine başlandı - Haber 12:23: Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım - Spor 12:17: WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret eden trans birey, evinde ölü bulundu - Haberler 12:15: Finlandiya'da Aalto Üniversitesi, koronavirüs salgınının yayılma hızına ilişkin simülasyon paylaştı - Haber 12:08: Getir kuryesinde koronavirüs çıktı - Haber 12:04: Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı - Haber