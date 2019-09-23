Haberler » Güncel » Haber

Çöp dağları köpeklerin yuvası oldu

Milyonlarca İstanbullunun çöplerinin biriktirildiği çöp dağları köpeklerin yuvası haline geldi.

23.09.2019 09:50Çöp dağları köpeklerin yuvası oldu
Milyonlarca İstanbullunun çöplerinin biriktirildiği çöp dağları köpeklerin yuvası haline geldi. Havadan görüntülenen alanda onlarca köpeğin başıboş bir şekilde çöplerin arasında koşturdukları ve çöp arabalarının etrafında dolaştıkları görülüyor.
İstanbul'da milyonlarca vatandaşın çöplerinin toplanarak elektrik üretilen İSTAÇ Odayeri Tesislerinde bulunan dev çöp dağları onlarca köpeğin yuvası haline dönüştü. Çöplerin biriktirildiği alanda havadan çekilen görüntülerde çöpten dağların oluştuğu görülüyor. Çöplerin üzerinde ise onlarca köpek başı boş bir şekilde yaşıyor.
Köpeklerin çöp dağlarının arasındaki yaşamı havadan görüntülendi. Çöplerin üzerinde yaşayan köpeklerin kimi zaman birbirlerine saldırdığı ve alana dolu çöp kamyonu gelmesiyle birlikte birçok köpek hızla çöp kamyonunun peşine takıldığı görülüyor. Çöp kamyonu çöplerini boşalttıktan sonra alanda yaşayan köpekler, bırakılan çöplerin yanına gelerek yiyecek arıyor. İstanbul'un farklı ilçelerinden çöp kamyonlarının sürekli alana çöp dökmek için geldiği görüldü.
(İHA)

İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:11 Artvin kablo makarasının çarpmasıyla uçurumdan düşen 2 işçi öldü
10:11 Konya baba ve oğlu iş yerinde bıçaklandı
10:10 İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 0,62 düştü
10:10 Köpeklerin yuvası olan Çöp dağları havadan görüntülendi
10:08 "Bunu anne yüreği çözer, başka hiçbir yürek çözemez"
10:08 Adnan Oktar organize suç örgütü davası
10:08 Samsun'da traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı