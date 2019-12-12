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Çöp deposunda bebek cesedi bulundu

MERSİN'de çöp deposu içerisinde bebek cesedi bulundu.

12.12.2019 15:59 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:59Çöp deposunda bebek cesedi bulundu

MERSİN'de çöp deposu içerisinde bebek cesedi bulundu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi çöp deposunda öğle saatlerinde çalışma yapan görevliler, çöplerin içerisinde bir bebek cesedi olduğunu fark etti. Görevliler, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen çok sayıda polis, cesetle ilgili inceleme başlattı. Bir sokak hayvanı tarafından eşelenerek ortaya çıkarıldığı tahmin edilen ve çöplerin arasından çırakılan bebeğin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, cesetle ile ilgili olarak geniş çaplı araştırma başlattı.



Mersin Büyükşehir Belediyesi, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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