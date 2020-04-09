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Çöp dökmeye çıkan kadın vurularak öldürüldü

Çöp dökmeye çıkan kadın vurularak öldürüldü Adana'da çöp dökmek için evinden çıktığı sırada silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.

09.04.2020 13:34 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:35

Çöp dökmeye çıkan kadın vurularak öldürüldü

ADANA - Adana 'da çöp dökmek için evinden çıktığı sırada silahla vurulan kadın hayatını kaybetti. Olay yerinde 12 boş kovan bulan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde sabaha karşı meydana geldi.

İddiaya göre, evinden çöp dökmek için dışarı çıkan Aysel Akkurt'a otomobil içinden ateş açıldı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadını ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Akkurt, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleriyse olay yerinde 12 boş kovan buldu. Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çöp dökmeye çıkan kadın vurularak öldürüldü

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, Adana, 3. Sayfa
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