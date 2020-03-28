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Çöp ev temizlendi

Vatandaşların rahatsızlığını dile getirdiği çöp ev ile ilgili işlem başlatan Çorlu Belediyesi ekipleri tespit edilen evde temizlik ve ilaçlama çalışması yaptı.

28.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:00
Çöp ev temizlendi
Vatandaşların rahatsızlığını dile getirdiği çöp ev ile ilgili işlem başlatan Çorlu Belediyesi ekipleri tespit edilen evde temizlik ve ilaçlama çalışması yaptı. Reşadiye Mahallesi'nde bulunan ve vatandaşların şikayeti üzerine yetkilileri harekete geçiren çöp ev ile ilgili Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yapılan kontrollerin ardından temizlik gerçekleştirdi.

Vatandaşlar tarafından Çorlu Kaymakamlığı'na yapılan şikayet başvurusunun ardından Çorlu Belediyesi harekete geçti. Belediye zabıta müdürlüğü ekiplerinin nezaretinde gerçekleştirilen çalışmada, temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından halk sağlığını tehlikeye atan ve vatandaşlara rahatsızlık veren evde yoğun bir temizlik çalışması yapıldı.

Ekipler evde gerçekleştirdikleri temizlik çalışmasının ve çıkarılan çöplerin ardından korona virüse karşı dezenfeksiyon işlemi de gerçekleştirdi. Temizlik ve ilaçlama çalışmasının sonrasında Çorlu Belediyesi ekiplerine teşekkür eden vatandaşlar, "Uzun zamandır yaşam kalitemizi olumsuz etkileyen bir durum ile karşı karşıyaydık. Belediye ekiplerimizin yaptığı temizlik sonrası rahat bir nefes aldık. Çalışmalarından dolayı Belediye Başkanımız Ahmet Sarıkurt'a ve ekiplerine teşekkür ediyoruz" dediler. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Çorlu Belediyesi, Reşadiye, Çorlu, Güncel

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