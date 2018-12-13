13 Aralık 2018 Perşembe 12:56



13 Aralık 2018 Perşembe 12:56

Çöp evden 22 kamyon dolusu çöp çıktı Ekipler, evde yaklaşık 60 ton hurda malzeme temizliği yaptıMERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir çöp evden 22 kamyon çöp çıkarıldı. Alınan bilgiye göre, Akşemsettin Mahallesi'nde 120 Sokakta bulunan bir evden kötü kokuların geldiği ve kaldırım işgali yapıldığı konusunda ihbar gelmesi üzerine adrese giden Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şikayet edilen evin çöp ev olduğunu belirledi. İçeride evsel atık, hurda tabir edilen pet şişe, demir, plastik gibi atıkların olduğunu, kaldırım üzerinde istiflenmiş kağıt ve teneke parçalarının bulunduğunu tespit eden ekipler, çöp evin temizlenmesi için Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne durumu bildirdi. Olay yerine gelen ekipler evin içerisinde ve çevresinde yaptıkları temizlikte 22 kamyon çöp taşıdı. Evde yaklaşık 60 ton hurda malzeme temizliği yaptı. Zabıta ekiplerinin yaptığı açıklamada müsadere altına alınan hurdaların geri dönüşüme kazandırıldığı ve şahsa idari yaptırımın uygulandığı bildirildi.