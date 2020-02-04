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Çöp eyleminde 6 gözaltı

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde yapılan çöp eyleminde 6 kişi gözaltına alındı.

04.02.2020 15:39 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:44Çöp eyleminde 6 gözaltı

'nun ilçesinde yapılan çöp eyleminde 6 kişi gözaltına alındı.


Ordu'nun Çaybaşı ilçesi İlküvez Mahallesi Göksu mevkisinde bulunan katı atık depolama alanına çöp dökülmesine karşı çıkan vatandaşlar, tesis önünde bir aydır çadır kurarak nöbet tutuyor. Tesis içinde atık su deposunun dolması nedeniyle suyu boşaltmak için yetkililer bölgeye 4 vidanjör getirdi. Atık suyu boşaltmak için tesise araçların gireceğinin belirtilmesi üzerine araçların tesise girişine izin vermeyen vatandaşlar ile jandarma ekipleri arasında arbede yaşandı. Olayda 6 kişi gözaltına alındı.


Yaşanan olayların ardından bölgede güvenlik önlemleri arttırıldı. İlçe jandarma ekipleri tesise çıkan yolları demir bariyerler koyarak kesti. Atık su deposu boşaltılana kadar tesise vatandaşların araçla ve yaya olarak çıkışlarına izin verilmiyor. - ORDU


Çaybaşı, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

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