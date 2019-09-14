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Çöp kamyonuna çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

İZMİR'in Konak ilçesinde, çöp kamyonuna çarpan otomobildeki sürücü Vedat Toka ile yanındaki kimliği henüz bilinmeyen kadın hayatını kaybetti.

14.09.2019 14:43Çöp kamyonuna çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
İZMİR'in Konak ilçesinde, çöp kamyonuna çarpan otomobildeki sürücü Vedat Toka ile yanındaki kimliği henüz bilinmeyen kadın hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde, Alsancak semti Şair Eşref Bulvarı'nda meydana geldi. ?Dr. Mustafa Enver Bey Caddesi'nden bulvara çıkan Raşit Başak yönetimindeki 35 ERV 74 plakalı Konak Belediyesi'ne ait çöp kamyonuna, Vedat Toka'nın kullandığı 35 TGR 87 plakalı otomobil, çarptı. Kazada, ön kısmı hurdaya dönen otomobildeki Vedat Toka ile yanındaki kimliği henüz bilinmeyen kadın hayatını kaybetti. Çöp kamyonunda görevli iki belediye işçisi de hafif yaralandı.
Tramvay güzergahı üzerinde meydana gelen kaza nedeniyle seferler bir süre durdu. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından tramvay seferleri normale döndü.
Öte yandan, kaza anı bölgedeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin MOBESE kamerası görüntülerine anbean yansıdı.



Sabah, Konak, Güncel

Kaynak: DHA

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