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Çöp kamyonunda kol ve bacakları kesilmiş ceset çıktı

SAMSUN'da çöp toplama kamyonunda battaniyeye sarılı kol ve bacakları kesilmiş erkek cesedi bulundu.

12.01.2020 21:45 | Son Güncelleme: 12.01.2020 21:45Çöp kamyonunda kol ve bacakları kesilmiş ceset çıktı

SAMSUN'da çöp toplama kamyonunda battaniyeye sarılı kol ve bacakları kesilmiş erkek cesedi bulundu. ekipleri cesedin kimliğinin tespit ve cinayet şüphelilerinı yakalamak için çalışma başlattı.

İlkadım ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi Ilgaz Sokak'ta akşam saatlerinde, çöp toplama kamyonunda battaniyeye sarılı çöp poşetide kanlar içinde ceset olduğunu fark eden belediye temizlik görevlileri, durumu polise bildirdi. Belediye görevlileri kamyonu durdururken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin incelemesinde, kol ve bacaklarının olmadığı erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin kimliğinin tespiti için çalışmalar sürerken, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de, olayla ilgili şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, bölgede tüm işyeri ve binalara ait güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Olayla, ilgili soruşturma sürüyor.

'AŞAĞIDAKİ KONTEYNIRDA FARK ETTİK'

Çöp kamyonunda görevli Şerif İnce, "Büyük ihtimalle bir üstteki konteynırın içindeydi. Biz kamyona çöpü boşaltıp 10 metre aşağıdaki konteynıra gelince fark ettik. 50-55 yaşlarında bir erkek cesediydi" dedi.



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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