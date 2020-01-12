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Çöp kamyonunda kol ve bacakları kesilmiş ceset çıktı (2)

CESEDİN KOL VE BACAKLARI BULUNDUSamsun'da çöp toplama kamyonunda battaniyeye sarılı halde bulunan cesedin, kesilen kol ve bacakları da çöp konteynırında bulundu.

12.01.2020 23:13 | Son Güncelleme: 12.01.2020 23:13Çöp kamyonunda kol ve bacakları kesilmiş ceset çıktı (2)

CESEDİN KOL VE BACAKLARI BULUNDU

'da çöp toplama kamyonunda battaniyeye sarılı halde bulunan cesedin, kesilen kol ve bacakları da çöp konteynırında bulundu. ekiplerince, Çaykara Sokak'ta bir çöp konteynırında, siyah poşet içinde bulunan cesedin parçaları, otopsiye dahil edilmek üzere morga götürüldü. Polis ekipleri, emniyet ve jandarmaya yapılan kayıp müracaatlarından, cesedin kimliğine ulaşmaya çalışırken, cinayet büro ekipleri de, cinayet zanlılarını tespit edip, yakalamak için çok yönlü soruşturma başlattı.



Samsun, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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