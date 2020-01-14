Haberler » Güncel » Çöp kamyonundan çıkan cesetle ilgili 7 kişiye gözaltı - Haber

Çöp kamyonundan çıkan cesetle ilgili 7 kişiye gözaltı

SAMSUN'da çöp toplama kamyonunda bulunan battaniyeye sarılı kol ve bacakları kesilmiş erkek cesediyle ilgili, yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.

14.01.2020 12:23 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:23Çöp kamyonundan çıkan cesetle ilgili 7 kişiye gözaltı

SAMSUN'da çöp toplama kamyonunda bulunan battaniyeye sarılı kol ve bacakları kesilmiş erkek cesediyle ilgili, yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.

Olay, 12 Ocak günü akşam saatlerinde İlkadım ilçe Reşadiye Mahallesi Ilgaz Sokak'ta meydana geldi. Çöp toplama kamyonuna boşaltılan konteynerdeki çöpler arasında battaniyeye sarılı çöp poşetinde kanlar içinde ceset olduğunu fark eden belediye temizlik işçileri, polise verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, cesedin kol ve bacaklarının kesildiği belirlendi. Kol ve bacaklar da bir üst sokaktaki çöp konteynerinde bulundu. Cesedin tüm parçaları, otopsi için morga götürüldü.

CESEDİN KİMLİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Kimlik tespiti için alınan DNA ile diğer örnekler, Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderildi. Otopside, cesedin kafasında kemik kırığı ve kafa içerisinde kanama tespit edildiği de belirtildi.

7 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı, Cinayet Bürosu ekiplerince kimlikleri belirlenen yabancı uyruklu 7 şüphelinin gözaltına alınmasına yönelik talimat verdi. Bunun üzerine polis ekipleri şüphelileri gözaltına aldı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.



Samsun, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:54  Adana'daki trafik kazası - Haber
12:54  Kaymakam Çalışır'dan gazi Uzman Çavuş Kürşat Özden'e evinde ziyaret - Haber
12:53  Cesedi minibüste bulunan kadını öldürdüğü iddia edilen eski eşe tahliye kararı - Haber
12:53  ÇEKİCİNİN KALDIRDIĞI ARAÇTAN DÜŞTÜĞÜ ÖNE SÜRÜLEN KADIN YARALANDI - Haber
12:48  Malatya Teknokent Firmasına UNESCO'dan ödül - Haber
11:51  Mersin'de devlet hastanesinde patlama: 2'si ağır 5 yaralı - Haber
11:42  10 gündür kayıp olan Gülistan'ın odasında intihar mektubu bulundu - Haber
08:53  Vinç devrilince çatıya tutunan işçi düşerek hayatını kaybetti - Haber
07:28  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda terörist elebaşı Sakine Cansız'ın kitabının satılması tepki çekti - Haber
00:34  Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler - Haber
14.01.2020 12:54:47